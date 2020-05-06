Çıldırmanın alası geliyor

ÜLKELER sıraya giriyor, Sağlık Bakanlığımızdan Covid ile mücadelede hangi metotları kullandığımızı istiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden "Türkiye'nin aldığı önlemler dünyaya örnek oluyor" açıklaması geliyor.

CNN peşpeşe muhabirlerini gönderiyor, hastanelerimizi gezdiriyor. Övgüler yağdırıyor Türkiye'nin sağlık sistemine. Ona BBC eşlik ediyor.

Şehir hastanelerimiz göz kamaştırıyor.

Dünya ağır hastalarını yatıracak yatak ve takacak solunum cihazı bulamayan gelişmiş Batı ülkelerini şaşkınlıkla izliyor.

Bizim hastanelerde boş odalar, hasta bekleyen yataklar ve solunum cihazları görüntüleri gurur veriyor. 56 ülkeye yaptığımız yardımlar alkışlanıyor.

Bir zamanlar ABD'den gelen yardımla süt tozu içirilen nesil bugün yardımda dünyanın tozunu atıyor adeta.

Bu tablo bazılarını delirtiyor. Hele hele dünyaca ünlü düşünce kuruluşlarının, Gölge CIA denen kurumların "Corona sonrası dünya ekonomik çöküş yaşarken Türklere para yağacak" şeklinde raporlar hazırlamaları içimizde bazılarına duvarlara kafa vurduruyor. Sağlık sektörümüze gelecekte tüm dünyadan muazzam bir koşu başlayacağı gerçeği, savunma sanayimizin dünya liginde en ön saflarda yer alma ve ilk üçe girme ihtimali bazılarımızda şizofrenik semptomlara yol açıyor.

Dışarıda da karnı ağrıyanlar var. Gölge CIA STRATFOR,

Türkiye'nin Libya'da büyük güç kazandığını birçok ülkenin desteklediği Hafter'in zor durumda kaldığını yazdı. Libya'nın Akdeniz için çok stratejik olduğunu, virüs kaosuyla birlikte bölgenin gündemdeki yerini kaybettiğini dile getirdi. "Ancak" diye devam edip Türkiye'nin bir dakika bile Ulusal Libya Hükümeti'ne destekten vazgeçmediğini belirten STRATFOR, "Eğer Türkiye bölgede kazanım elde ederse, bu Hafter'i destekleyen ABD, Fransa, İtalya için son derece olumsuz bir durumu beraberinde getirir. Rusya bile bölgede Türkiye'nin etkinliğine karşı geri adım attı" diye yazdı.

The Economist de son sayısında da Türkiye travması yaşadı. Dergi, "Artık açık şekilde Hafter'in güç kaybettiğini görüyoruz. Türkiye bölgede aktifliğini arttırdı. Bu yine Osmanlı Dönüyor mu? Sorusunu akıllara getiriyor. Türkiye, Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile bölgede yeni bir dizayn yapıyor.

Hafter'in elinde olan birçok bölge, Corona salgınıyla kayıplar yaşayan ülkelerin çığlıkları arasında Türkiye'nin desteklediği askerlerin eline geçti.

Hafter hastaneleri vuruyor. Bu nasıl bir anlayıştır. Hafter'i destekleyen ülkeler bile bu durumdan rahatsız. Yoldan çıkan bir generale mi dönüşüyor Hafter?

Trablus'u Tunus sınırına bağlayan bir dizi kent Türkler'in desteğiyle Hafter'in elinden alındı. Hafter büyük kayıplar verdi.

Akdeniz'de Libya'nın değeri hep önemli kalacak." diye yazdı.

Libya'da bazı şehirler peşpeşe Hafter'dan ayrılıp saf değiştiriyor.

Bunda Türkiye'nin gücünü göstermesi ve istihbaratımızın muazzam işler başarması büyük rol oynuyor. İtalyan ve Fransız doğalgaz arama şirketleri Akdeniz'den şimdilik çekildiklerini Rum kesimine bildiriyor.

Dünyada Akdeniz Türklere kalıyor sesleri yükseliyor. Savaş gemilerimiz, İHALAR, Piyade birliklerimiz...

Mehmetçik dünya virüse kitlendiği anlarda bile Ege'de tatbikatta GÜÇ gösterisi yapıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi online panel düzenliyor. Gündem maddesi ilginç;

"Amerika'da dibe vuran şirketleri almanın tam zamanı... Corona sonrası ABD ile 200 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak hayal değil." Yeni Dünya Düzeni kuruluyor, bazıları için kaos tamtamları çalıyor. Almanya mahkemeleri, diğer üye ülkeleri Alman parasıyla kurtarmanın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Avrupa dağılmanın eşiğinde... Trump "Bu Çin virüsü. Yarasa hikaye. Wuhan Laboratuarında üretildiğine dair delilleri gördüm" dedi. Trump gördüm diyorsa, görmese bile artık iş bitmiştir.

Dışişleri bakanı Pompeo "Virüs Wuhan laboratuarı üretimi. Gerisi yalan. Ağır hesap sorulacak" diyorsa, deliller sahte olsa bile artık Çin'in bileti kesilmiştir.

Corona sonrası ABD ve Avrupa Türkiye ile yürümek için kendini yırtacaktır.

Bu Türkiye lehine manzaralar içimizdeki bazı zavallıların öfke zarının patlayarak yırtılmasına yol açacaktır. Daha daha tuhaf söylemler, yalanlar, garabetin dik alası açıklamalar ve iftiraları ile karşılaşacağımız modern zamanların en büyük çıldırmışlığına hazır olun...

Batmamızı isteyen Batıcılara fena batacak günler doğmak üzere.

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