Abramov ağlıyor

PETROL değerlerinin ve enerji şirketlerinin analizlerini yapan Rystad Energy'nin Başkanı Artem Abramov önceki gün ağlıyordu; "Petrol fiyatının 30 dolar olması son derece kötü, 20 dolara inmesi kâbus, 10 dolara düşmesi çok ama çok büyük felaket. Hele hele eksi dolara düşmesi hepimizin ÖLMESİDİR... Petrolle ilgilenen herkes batacak. Maalesef artık hiç umudumuz yok." diye çığlık atıyordu.

Abramov'a göre, 20 dolarlık petrol ortamında 533 ABD petrol arama ve üretim şirketi iflas başvurusunda bulunacak. Rystad, 10 dolardan 1100'den fazla iflas olacağını açıkladı. Peki ya sıfır veya altına düşerse?

Abramov'un bunu söylemeye dili varamadı!

Abramov'un çığlıklarından Corona operasyonunun tüm hızıyla sürdüğüne tanıklık ettik. Önceki akşam bir şok daha yaşandı. Petrol fiyatları iki saat içinde tarihin en büyük düşüşüne sahne oldu.

Hatta fiyatların sıfırın altını gördü. Yani satıcının alıcıya petrolü alması durumunda para vermesi gereken garip bir durumdan bahsediyoruz.

Gece yarısı dünyayı takip eden dostlar aradı. "Neler oluyor?" diye. Olay basitti.

Petrol üretiliyor, tankerlere yükleniyor, yoldayken fiyatlar belirleniyordu. Hatta bir tanker denizlerdeyken 90 kez el değiştirip fiyatı artabiliyordu. Ancak birçok ülkenin petrol depoları ağzına kadar doluydu.

Corona yüzünden insanlar evlerindeydi.

Fabrikalardan arabalara kadar birçok alanda kontak kapatılmıştı. Petrol tüketimi çok az seviyeye inmiş, alıcı bulunamaz, benzin istasyonları sinek avlar hale gelmişti.

Denizlerde ağzına kadar petrol dolu sayısız tanker alıcı bekliyordu. Artık 90 kez el değiştirme diye bir şey kalmamıştı.

Üstelik tankerler boşalacak ki, kuyulardan yenileri yüklenecekti. Zira üretim durmaksızın devam ediyordu.

Eğer bir kuyuda günlük üretimin altına düşürme çizgisi aşılırsa kapanma riski vardı.

Çünkü belirli seviyede üretim yapamayan kuyuda petrol kendine başka bir yol bulup yön değiştiriyordu. Üretim mecburen devam ederken denizlerdeki tankerlerin boşaltılamaması, her geçen saat için taşıma maliyetlerini katlayarak artırıyordu. Bu da petrol fiyatlarının eksileri dahi görmesine neden oluyordu.

Şöyle bir düşünün… Amerika'da 1200 petrol şirketi var. Corona ile birlikte büyük darbe yediler. Değerleri ortalama yüzde 65 düştü… Bunların 1100'ünün Corona sonrası ayakta kalamayacağı ve batacağı bizzat yetkili ağızdan, Abramov tarafından dünyaya ilan ediliyor. Neticede stratejik ve devlet yönetimleri üzerinde baskıcı tutumlarıyla etkili olan şirketler Corona sayesinde el değiştirme sürecinde. Amerikan derin devletinin kontrol edebileceği veya yeni sahibi olacağı Teksas Houston merkezli dev küresel petrol şirketlerinden bahsediyoruz.

En büyük darbeyi dünyaya kök söktüren ve sömüren zengin aileler yiyor. Exxon, Chevron, BP, Shell gibi şirketler ve onların sahiplerinden bahsediyorum. Petrol üretilen bölgelerde savaş isteyen ve buraları yaptıkları baskılar sonucu kan gölüne çevirerek ardından kuyulara konan şirketler ve patronlar bunlar. Clinton zamanında Başkan yardımcısı Al Gore araçlara yakıt tasarrufu sağlayan cihaz geliştirdiklerini açıklamıştı. Bu aileler medyaları ile saldırarak o cihazı taktırmadılar. Al Gore'u anasından doğduğuna pişman ettiler. Şimdi Almanya ve Fransa'ya bile "Elektrikli araç üret yoksa mahvederim" diyen Trump'ın arkasındaki gücün projesini hiç isterler mi? Corona operasyonu en büyük darbeyi küreselcilere indirdi. Sıfırın altını gördüler, yüz milyarlarca dolar kaybedecekler.

Bugün derin Amerika elindeki güç silah lobisiyle, enerjiyi Corona sayesinde bitiriyor.

Derin Amerika virüs öncesi yeryüzüne ahtapotun kolları gibi bağlanarak yayılan 17 bin 240 aileyi hedef seçti. Bunlar arasında dünyaya hükmetmeye kalkan ailelere yavruluk yapan Türkler de var mı zamanla göreceğiz. Rotschild ailesinin subayken Huwei'nin patronu yaptığı Çinli aile SİNOPEC'e ortak. Bu şirket dünyanın en büyük petrol alım ve satım işlerinden birini yapıyor. Ve Pekin çözüm bulamazsa o da batıyor. Devletlere hükmetmeye kalkan ve ABD'yi bile borç batağına sürükleyen zenginlerin kimi trilyon dolara hükmediyor, kimi 1 milyar dolara. Ancak hepsi artık hedefte. Bu ailelerden 9 bini enerji yani petrolden kazanıyor. Petrolün yüzde 304 düşmesi tesadüf değil. Corona büyük silah.

Küresel sermayeye vurdukça ses geliyor, Yeni Dünya Düzeni'ni kuruyor derinler aşkına.

Unutmayın, İspanyol Gribi de dünyayı sarsmıştı. Adı İspanyol'du ama... ABD askeri kampından dünyaya yayılmıştı. Bugün de "Çin virüsü" diyor derin Amerika'nın Başkanı Trump… Boşuna mı diyor? Çin de "Vuhan'a gelen ABDli askerler yaydı virüsü!" diyor. Evet, Abramov da ağlıyor bu arada… Ne yani? Öylesine mi? Küresel sermayenin başkenti NewYork üzerinde uçan akbabaların fotoğrafları yayınlandı CNN'de. Tesadüfe bak!

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