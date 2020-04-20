Kılıçlar bileniyor

CORONAVİRÜS salgını nedeniyle faizleri sıfırlayan ABD Merkez Bankası (FED), şimdi de doğrudan şirket tahvilleri almaya başladı.

ABD Başkanı Trump'ın yetkisi olmadığı için dünyanın en zengin sekiz ailesinin sahibi olduğu FED'e bu konuda yaptırımı yok.

FED, birkaç günde yaklaşık 390 milyar doları şirketlere verdi. Tabii şirketlerin de bu fonlamayı kullanıp işsizliği durdurmaya yönelik adımlar atması gerekiyordu.

Ancak öyle olmadı. Geçtiğimiz Pazartesi- Cuma arası 5 milyon 250 bin Amerikalı daha işsiz kaldı. Yani 3 hafta içinde 23 milyona yakın Amerikalı işinden oldu.

FED 390 milyarı şirketlere sunsa da bu paranın ABD'de yani piyasada akışı olması gerekiyordu. Yani 390 milyarın büyük bir bölümünün nakit akışında yer alması gerekiyordu. Sadece 4 milyarın piyasaya nakit olarak girdiğini gördük.

2008 ve 2009 krizinde olduğu gibi FED sadece kendi emrinde olan işadamlarına bu parayı verdi. Onlar da işçi çıkarmamak yerine kendilerini daha da güvence altına aldı. 390 milyar doları virüs sonrası muhtemel savaş için yastık altına koydu. Kılıçlar bileniyor, tahmin edemeyeceğiniz büyüklükte ABD-Derin Devleti-Küresel sermaye savaşı geliyor.

Bu para oyununda Beyaz Saray'ın hiçbir yetkisinin olmaması da kavganın nedenlerini ortaya koyuyor. Bir Merkez Bankası krizde bile kendi başkanına kafa tutuyorsa, parayı ellerinde tutan o güçlerin Çin'i neden büyütüp Washington'ın karşısına diktiğini, bugün yaşadığımız virüs operasyonuna nasıl geldiğimizi anlamak artık zor değil.

ABD Merkez Bankası kendine yakın işadamlarına mermi verir gibi para veriyor, onlar da işsizliği önlemede harcama yerine parayı cebine koyup savaşa hazırlanıyordu. Küresel sermaye ve ona öfke duyan ABD derin devleti de NewYork ve Londralı zenginlerin büyüttüğü Çin'e bu virüs sayesinde trilyonlarca dolarlık tazminat davası açmaya hazırlanıyordu. ABD'nin 20 trilyon dolarlık boçlarını tasfiye şansını yakalamışlardı virüs sayesinde. Ancak bunun başka faydaları da vardı. Şu anda ABD'de 22 milyon işinden oldu ve işsizlik yardımına başvurdu. Bu rakamın önünüzdeki aylarda 50-60 milyona ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yani bunun anlamı ABD'de çalışan sayısını oluşturan 150 milyon kişiden üçte birinin işsiz kalması demek. VİRÜS sonrası artık çalışma hayatı şekil değiştirecek robotlarla üretim ve evden çalışma yaygınlaşarak işsizlik korkunç rakamlara ulaşacak. Hem bu işsizliğin felaket ve kaosu artırmasını önlemek hem de geçiş sürecine hazırlık finans kaynağı ihtiyacı bakımından VİRÜS ve Çin'e tazminat davaları ön plana çıkacak.

Bizde bazı akademisyenler "Komplo teorileri kurmayın kardeşim. Virüs yarasadan bulaştı" diyerek uzaylı takılırken, Fransız Nobel ödüllü Virolog Profesör Luc Montagnier noktayı koydu. Corona'da HIV yani AIDS virüsü parçaları tespit ettiklerini söyledi. Böyle bir birleşmenin kendiliğinden olması mümkün değildi.

"Ancak laboratuvarda gerçekleşebilir" diye dünyaya ilan ediyordu Nobel ödüllü Fransız. Virüsün silah olarak kullanılması 2010'larda yapılmış bir plandı. 2013 tarihli gazetelerde "Çin'de ölümcül gribe benzer virüs geliştirildiği, bilim dünyasının ayağa kalktığı" manşetlere taşınıyordu.

"Virüsün dünyaya yayılmasından korkuluyor" diye haberler yapılıyordu.

İşin garibi virüs çalışmalarının yapıldığı Çin'deki laboratuvara Amerikan Sağlık enstitülerinden milyonlarca dolar kaynak sağlandığı ortaya çıkıyordu.

Şu anda virüsle yaşlılar öldürülüyor.

Amerika'da sigortası olmayan siyahiler ve latinolar ölüme koşuyor. "En büyük kaybı biz yaşadık" diyerek dünyaya esip gürleyecek bir yeni Amerikan yönetimi sahneye almaya hazırlanıyor.

Çin'e diz çöktürülüyor. Avrupa dağıtılıyor, Euro çökertiliyor. Devletlere hükmetmeye kalkan küresel sermayeye trilyonlarca dolar kaybettiriliyor. Şirketler el değiştiriyor, derin Amerika'nın yeni zenginleri piyasalarda prova yapıyor. Ve dünya Corona sonrası bambaşka bir yeni düzene doğru hızla yol alıyor. Amerikan Derin Devleti bir virüsle 50 kuş vurmanın hazzını yaşıyor!

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