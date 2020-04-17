Mandaş ‘bana ne’ tayfası

ABD'DE genel nüfusun yüzde 30'unu oluşturan siyahilerin Corona'dan ölenlerin içindeki oranı yüzde 70... Bu istatistik ABD'deki ırkçılığı değil, sağlık sisteminin daha doğrusu genel düzende her hizmetinin para ile verildiğini gösteriyor.

Çünkü sosyal devlet; paylaşım, merhamet, vicdanı itiyor, paran varsa İNSAN kabul ediyor vatandaşını.

Sosyal güvenlik sistemi sadece emeklilik için... O da primini ödemişsen... 65 yaşından sonra ve ödediğin primin karşılığı kadar geçerli. Yani ölünceye kadar değil. Primlerin yetmezse 8-10 sene içinde emeklilik maaşın da gidebilir. BEDAVA SAĞLIK HİZMETİ YOK. YA CEBİNDEN ÖDEYECEKSİN YA

DA ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ALACAKSIN!

3-4 kişilik bir ailenin ortalama AYLIK sigorta primi 2-3 BİN DOLAR CİVARINDA! Yani asgari ücretten fazla sigorta primi ödeniyor. Bundan dolayı siyahiler ve latinolar haliyle ülkenin en fakir kesimini oluşturuyor ve 60 milyona yakın insanın özel sağlık sigortası alacak vaziyeti yok! Zaten Corona tedavisi için sigortan yoksa 50-70 bin, sigortalı isen 20-25 dolar ödemek lazım. Ölenlerin büyük çoğunluğunu fakir siyahi ve latinoların oluşturması ABD'de bu yüzden gayet normal.

Bize gelince... Türkiye hiçbir vatandaşını ayırım yapmadan bu Corona belasında bedavaya tedavi ediyor. Tüm dünyaya insanlık dersi veriyor.

Devasa Şehir Hastaneleri, yatak sayısı ile tüm ülkelere parmak ısırtıyor.

Rusya'da halk, Türkiye'nin sağlık sistemini örnek gösteriyor. Devletlerden, NATO'dan AB'ye kadar tüm kurumlardan, dünyaca ünlü siyasetçi, akademisyen kim varsa tamamından Ankara'ya övgüler yağıyor. Sağlık sistemimiz alkışlanıyor. Hatta ABD Başkanı Obama'nın en büyük hayallerinden biri de Türkiye'deki sağlık sistemini ülkesinde kurmaktı. Ancak siyasi ömrü "TÜRK TİPİ" sağlık sistemine yetmedi. Bir İspanyol sanatçının çizdiği karikatürü gördüm önceki gün. Suriye'de havadan bombalar yağıyor. Türk askeri ölümden kaçan çocukları, kadınları vücudunu siper yaparak kucaklıyor. Hemen yanındaki 2. bölümde de havadan Corona yağıyor...

Türk sağlık ekipleri çaresiz bir kadın ve çocuğuna kendini siper yaparak kucaklıyor. Yani Türkler hem mültecilere hem de Corona'dan imdat isteyen her ülkenin insanlarına koşan tek MİLLET olarak dünyaya lanse ediliyor.

Böyle bir ortamda muhalefetimiz siyasetçisi, gazetecisi, yazarıyla devletine saldırmak için kendini yırtıyor. CHP lideriyle birlikte topyekün şehir hastanelerine ağzına geleni söylemiş "Bu devasa sağlık merkezleri bütçeyi batıracak" diye feryat etmişti. Amerikan FOX TV'nin Türkiye'deki CHP MANDAŞ'ı kanalı da günlerce şehir hastanelerine takmış, "Hastaların bir yerden bir yere gidebilmeleri için otobüs kaldırmak lazım. Çok büyük" şeklindeki yayınlarla dahi bombardımana tutmuştu. Şimdi aynı muhalefet "Neden Türkiye'de ölümler az" diye yırtınıyor. "Yahu, kardeşim sağlık sistemimiz sizin çok sevip övdüğünüz o ABD ve Batı'dan kat kat iyi" dediğinizde çıldırıyorlar. "Nayır nolamaz... Bu iktidar döneminde daha çok ölüm olmalı... Bana ne bana ne" dercesine yırtınıp dövünüyorlar adeta. Dünyada sokaklar seyyar morglarla, ceset torbalarıyla, huzurevleri ölüme terkedilmiş binlerce yaşlısıyla dolup taşarken, bizde daha çok ölüm isteyen bir muhaletet ve yazar-çizer-gazeteci takımı tellala dönerek dolaşıyor adeta. Adana'da fuar alanını stand tahtaları ile odacıklara ayırarak "Bakın bir günde sahra hastanesi kurduk" diyerek devlete saldırıyorlar. Adana'daki dünyanın en büyük şehir hastanelerinden birinin kurulu olduğunu bile bile hem de... Ve ne cihazın, ne ekipmanın, ne solunum cihazının olduğu, dünyanın BOMBOŞ ilk 1000 YATAKSIZ gecekondu HASTANESİ ile hava atarak tuhaflaşıyorlar.

Bu zihniyetin Corona'yı düşündüğü yok. Ölümler çok olsun, ekonomi batsın, iktidar düşsün de ne olursa olsun kafasını yaşıyorlar adeta.

Hiç ümitlenmesinler...

Corona'dan sonra ekonomimiz de çok iyi olacak inşallah. Gölge CIA Stratfor "Corona'dan sonra Türkiye'ye 100 milyarlarca dolar yağacak" diye rapor yazıyor. Ona Chatnam House'un konsey başkanı ünlü İngiliz ekonomist Jim O'Neill, Prof. Dr Daniella Lacelle, ünlü yatırımcılar Mark Mobius ve Soros'un eski ortağı Jim Rogers da eşlik ediyor.

Ağız birliği ederek dördü de "Corona'dan sonra en hızlı toparlanacak ülke Türkiye. Aklı olan Türkiye'ye yatırım yapar" diyor.

Yeryüzündeki tüm ekonomik kurumlar, "Dünya daralacak, Türkiye büyümeyi sürdürecek" diye bağırıyor. Sanırım bizim muhalefet de o zaman "Ekonomi neden batmadı. Batsın işte...

Bana ne bana ne" diye çığlık atarak ağlayacak!

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