Bilmece

FRANSIZ bilimadamları ekranlara çıktılar. "Aşı çalışmalarımız hızlı gidiyor" diye gururla konuştular. Bir de ekleme yaptılar; "Aşıyı Afrika ülkelerinde deneyebiliriz. Başarılı olursa Fransa'da kullanırız" diye.

Fransa'nın Afrika'da 16 sömürgesi vardı. Bu 16 ülkede yaşayanlar Fransız bilimadamları için insan değil, kobay hayvanıydı.

Adamların alçak ve insanlık dışı sömürgeci anlayışı buydu. "Aşıyı vuralım, ölürse onlar ölsün. Ölmezlerse bizimkileri kurtarırız" diyorlardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise "Covid-19'u Wuhan'a ABD ordusu getirdi" dedi. Dünyada kimse tınmadı. Devletten resmi açıklama yapılıyor, dönüp kimse bakmıyordu bile...

7. Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları, Wuhan'da düzenlendi. Açılışı da 18 Ekim'de gerçekleşti. İşte olimpiyat oyunlarına katılan Amerikalı askerler, ilginç bir şekilde Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün kapısını çalıyordu.

Bu ziyaret Çin'de rahatsızlığa neden oluyordu. Cao Licien de bu ziyareti örnek gösterip, virüs operasyonunun kendilerine ABD tarafından yapıldığını açıklıyordu.

Çin'de gezilecek, görülecek çok yer vardı.

Mesela antik Huanghe Binası görülmeye değer eşsiz bir tarihi eserdi. Xinhai Devrimi Wuchang İsyanı Anma Müzesi de Wuhan'ın en büyük sembollerinden biriydi.

Çin'in son hanedanı olan Qing Hanedanı döneminde feodalite sistemini sona erdirmek amacıyla başlatılan Xinhai Devriminin sembolüydü. Sayısız eser gez gez bitmezdi.

Olimpiyatlara gelen 17 Amerikalı asker bu eşsiz eserler dururken kalkıp Wuhan Viroloji Enstitüsü'nü yani virüslerin genleriyle oynanıp yenilerinin üretildiği devrimci laboratuarı ziyaret ediyordu. Amerikalı askerler... Tuhaftı... Acaba virüsün yeni dünya düzeni kuracağının kokusunu mu almışlardı. Ama ne idi? Hadi gelin Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde biz de bir gezinti yapalım… 1956'da kurulan enstitü, özellikle son yıllarda oldukça güçlü bir finans ağına kuvaştı. 2010 yılından itibaren George Soros ve Bill Gates'in her yıl 100'er milyon dolarlık ödeneğiyle, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün biyolojik silah hazırlamaya başladığı iddia edildi. Çok sayıda akademisyen dünyayı daha önce sarsan SARS ve MERS virüsünün de Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde hazırlandığını açıkladı. George Soros ve Bill Gates'in toplam 2 milyar civarında bir bağış yaptığı Wuhan Viroloji Enstitüsü, Çin'de de eleştiriler aldı. Soros ve "İnsanlara çip takılsın" diyen Bill Gates, genleriyle oynanarak üretilen yeni virüslere neden yatırım yapıyordu? Bu soruyu soran da çıkmadı. Ve derken bugün Çin'in ekonomide dünya devi olmasına en büyük finans katkısı yapan İngiltere'den ilginç bir haber geldi.

Daily Mail gazetesi ABD Hükümetine bağlı Ulusal Sağlık Enstitülerinin, Wuhan'da bulunan ve ileri derecede biyolojik deneyler yapan laboratuvara virüsten önce 3.7 milyon dolar bağış yaptığının belirlendiğini tüm dünyaya duyurdu. Haydi gelin şimdi de Brezilya'da bir gezinti yapalım.

Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami adlı kabilede Covid-19'a yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti. Balta girmemiş ormanda dünyadan izole olan kabilede Brezilya Sağlık Bakanlığı araştırma yaptı. Çünkü şok olmuşlardı. Ormandaki kabilede laboratuarda üretilmiş ve genleriyle oynanmış virüsün ne işi vardı? Kabile üyeleri "Bu çocuk kuru öksürük ve ateşten ölen ilk kişi değil" deyince ikinci şok yaşandı.

Virüsün dünyayı sarsmaya başladığı tarihten çok önce, Ekim 2019'da hayatını kaybeden 58 ve 59 yaşındaki 2 kabile üyesinin mezarı açıldı. Otopside, her ikisinin de Coronavirüs nedeniyle öldüğü kesinleşti.

Ardından yeni bir durum ortaya çıktı.

Salgından bir yıl önce, Ocak 2019'da benzer belirtilerden hayatını kaybeden kabilenin 63 yaşındaki üyesinin de mezarı açıldı. İlk otopside Coronavirüs'e rastlandı. Wuhan ile Amazonlar'ın arasında 17000 km vardı.

Fransızlar aşıyı Afrika'ya taşıyorsa, bu virüsü buraya kim uçuruyordu? Oyun büyüktü.

Yeni dünya düzeni işte böyle kuruluyordu.

Amerikan derin devletine yakın şirketler şu dönemde Avrupa'da dibe vuran şirketleri trilyon dolarlar yatırarak satın alıyordu. Eve kapanan, işinden olan, panikle stok yapan milyarlarca insan da yastık altına attığı tonlarca altını ihtiyaç sebebiyle satıyordu.

Satış varsa alan da var demekti? Peki dünyada bu altınları kim topluyordu acaba?

Hadi bu BİLMECEYİ de siz çözün!

Alakasız bir konu daha... İsveç'te deri altına çip taktıranların sayısı 4 bini geçmiş...

İyi mi? Harcanan trilyon dolarlar... El değiştiren şirket hisseleri... Çin'e tazminat davası açmaya hazırlanan ülkeler...

Piyasalardan Altın toplayanlar... Adı duyulmamış Afrika adalarındaki off-shore hesaplarına taşınan trilyon dolarlar... ÇİP...

Ne operasyon ve virüsmüş yahu?

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