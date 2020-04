"KARANLIK tünelin sonunde bizi ne bekliyor bilemiyoruz" diyordu ekonomi uzmanları dün. "Virüsün dünya ekonomisine zararı 50 trilyon doları geçti.

Batıyoruz" diye bağırıyordu. Kuş gribi, SARS, domuz gribi gibi sarsıcı virüsler yaşadık. William Engdahll "Dünya ilaç sektörü 500 MİLYAR DOLARLIK bir sektör. Egemen güçler büyük vurgun için laboratuarlarda virüs üretiyorlar." diyordu.

Finlandiya'da Dr Rauni Kilde ekranlara çıkıyor "Hükümete rapor verdim. Dünya nüfusunun en az yarısını virüsle öldürmek istiyorlar. Bu Kissinger doktrinidir. Mayıs 2009'da yapılan Bilderberg toplantısında bu karar alındı" diye bağırıyordu. Kimse Dr Kilde'nin yaptığı araştırmalara bakmıyor gülüyordu. Halbuki o bir "Zihin kontrolü" ve insanlara takılacak "MİKROÇİPLER" üzerine de kitap yazmış uzmandı. Aslında Corona'dan önce dünyayı sarsan virüsler bir tatbikattı ve sahte mermiler kullanıldı.

Corona tatbikatında ise ilk kez gerçek mermi kullanıldı. Asıl savaş yeni başlıyordu.

Çin tatbikatın test edildiği ülke seçilmişti.

Biyolojik laboratuarlar kuran Rockfeller Vakfı "Çin'de öyle bir virüs çıkacak ki, dünya eve kapanacak, ekonomiler çökecek. Ancak virüsü ilk yenen Çin olacak" diyerek nokta atışı rapor yayınlıyordu. Dünyada "Çinliler giremez" diye levhalar asılırken birden "Çinliler nasıl başardı" tartışılıyordu. Yeryüzü doktorları telekonferansla hazırolda Çinli doktorların karşısına çıkarılıyor, hayranlıkla dinliyorlardı. Pekin'den gönderilen doktorlar, diğer ülkelerde kurtarıcı gibi karşılanıyordu.

Çin istihbaratı da kobay olarak kullanılıklarını devletine rapor ediyordu.

Biyolojik laboratuar kuran, Rockfeller Vakfıyla Virolojik salgın tatbikatları yapan Bill Gates, Vuhan'daki laboratuar ile de yakın ilişkideydi. ABD Biyolojik Terör kanunun hazırlayıcısı Francis Boyle Corona patladığında "Virüs Vuhan'daki laboratuardan kaçtı. DSÖ bunu biliyor" diyordu. Ne yani virüs F Tipi hücreye konmuştu da demir parmaklıkları keserek mi kaçmıştı? Çin istihbaratı "Virüsü işbirliği yaptığımız Bill Gates kaçırarak yaydı" diyordu. Çin hükümeti de hastalığın ilk günlerinde virüs taşıyan kim varsa uçaklara bindirip Amerika'ya kadar intikam için gönderiyordu. Bill Gates de birden işi bırakıp 7 yılda yaptırdığı korunaklı devasa malikanesine kaçıyordu.

Facebook ise Yapay Zekâ laboratuvarında kendi kendine öğrenen chatbotlar geliştirdi. İngilizce'yi bırakıp hiç kimsenin anlamadığı kendi dillerinde konuşmaya başlayınca bu alandaki çalışmalarını korkuyla durdurdu. Yapay zekanın bir süre sonra insanoğlunun önüne geçip patron olacağı dehşeti tavan yapmıştı. Elon Mask ise karşı çıkıyordu. Çin'de yeryüzünün en büyük YAPAY ZEKA MERKEZİ kuruldu. Bunu yapacak ne kafası ne de gücü olan Çin'deki teknolojinin tamamı Batı'dan gelmişti. Nitekim Kobay Çin hemen her apartmanın önüne yüz tarama cihazı yerleştiriyordu. 200 milyon kamera bu cihazlardan kimlerin dışarı çıktığını anında YAPAY ZEKA MERKEZİ'ne aktarıyordu. Dünyanın en büyük yüz analiz veri tabanı oluşturuluyordu.

Telefonlardaki WeChat uygulaması ile kimin nereye gittiği, nereden alışveriş yaptığı, kimlerle temas kurduğu anında bu Yapay Zeka veri tabanında toplanıyordu.

Eğer virüs belirlenirse Yapay Zeka'ya ismi yükleniyor, bakkala gittiyse o da karantinaya alınıyordu. Herkese bir kod veriliyor, hastalar kırmızı oluyor, evden çıkamıyordu. Sarılar başka şehirlerden gelen, 14 gün evde kalması gerekenlerdi.

Yeşiller ise virüsün bulaşmadığı kişilerdi.

Sadece yeşiller şehirlerarası yolculuk yapabiliyor, sınırları dışına çıkan renkleri Yapay Zeka ihbar ediyordu. Buna karşı olan Çinliler, virüsle birlikte uygulama sırasına giriyordu. Sağlıkta çok uzman dostum mesaj attı önceki gün; "Yarın koluna çip taktıran virüsten ve ölümden kurtulacak derlerse ne yaparsın? Taktırır mısın?" diye. Bill Gates de virüsten sonraki son röportajında "Hazırlıklar var. Dünyayı kurtaracak olan ÇİP'tir" demişti. İngiltere eski Başbakanı Brown da virüsten sonra bütün hükümetlerin üzerinde KÜRESEL BİR HÜKÜMET kurulması çağrısı yaptı?

Allah Allah... Karanlık tünelin sonucunda ne var acaba?... Artık durumlar "Kahrolsun faşizm, komünizm, liberalizm, kapitalizm" değil... Peki ne? "Yaşasın Digital Çağ...

Ve Teknolojizm." Artık herkes evde.

Okullar, iş, alışveriş internetten... Liderler telekonferansla toplantıda. Bu sistemi internetten sağlayan şirketin hisseleri 4 milyar dolar fırladı. Oh oh maşallah!