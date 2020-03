Corona vir üssü

DÜNYANIN en zenginleri gittiler, ABD'nin en derin adamı Kissinger projesi ile komünist Sovyetler Birliği'ni parçalara ayırdılar. Ardından muazzam servetleriyle komünist bir ülkeye daha koştular, Çin'e yatırım yaptılar. "Kahrolsun kapitalizm" diyen dünyanın en kalabalık ülkesi, Batı'dan gelen bu zenginler sayesinde "Yaşasın para" diyordu artık. Çin dünyanın fabrikası olmuş, üretiyor, her yerden trilyon dolarları hortum gibi çekiyordu. Pekin hızla büyüyerek kontrolsüz bir şekilde Washington'un karşısına dikiliyordu. Aslında bunun açılımı ABD'de başkanları seçen servet sahibi ailelerin, Çin'i ABD'nin karşısına çıkarmaları demekti. Amerikan derin devleti bu ihanete savaş ilan etti.

Ülkeyi ellerindeki FED, bankalar, şirketler ve iktidara getirdikleri başkanlar yoluyla soyan ailelere savaş açtı. Eğer zenginlerle, işadamları ile savaşıyorsan karşılarına zengin bir işadamı çıkarmak en doğal stratejiydi.

Trump'ın başkan seçilmesi bu strateji doğrultusunda gerçekleşti. Trump ABD başkanı olur olmaz önce zengin ailelerin sahibi olduğu FED yani ABD Merkez Bankası'nı en büyük düşman ilan etti. Ardından Çin'i de bu büyük düşmanlar safına dahil edip "Ticari savaş" başlattığını duyurdu. Bugün yaşadığımız Corona Virüsü kabusunun perde arkasında bu savaşın izleri var.

Trump'ın ısrarla "Çin virüsü" demesi boşuna değil. İki taraf arasında salgın başlamadan önce biyolojik istihbarat savaşları yaşandı. Trump FBI'yı devreye soktu. Çin'de çalışan Amerikalı virüs uzmanlarının peşine düştü. Tutuklamalar yaptı. Boston Havalimanı'nda bir çinli doktora öğrencisini çok sayıda kimyasal şişe ile uçağa binerken yakaladı. Biz bilmiyorduk. Biyolojik savaşın ayak sesleri daha virüsten önce başlamıştı. Ve Corona son geldiğimiz noktada dünyayı eve kapattı. Üretim durma noktasına geldi. Amerikanın en büyük bankası dün "ABD'de resesyon durumu başladı" diye açıklama yaptı. İki ayda 500 milyar dolar değer kaybeden şirketler ortaya çıktı. Son bir ayda 50 trilyon dolar el değiştirdi. Ve bir baktık, Amerikan Merkez Bankası'nın sahibi zengin aileler bu çöküşte dibi vurmuş şirketleri satın almaya başladı. Bu ailelerin hangi şirketlere ucuza konduğunu bu akşam sizlere ahaber'de YazBoz'da aktaracağız.

Virüsün Çin'de ortaya çıkması asla tesadüf değildir. Aynı şekilde eş zamanlı olarak petrol fiyatlarının da 25 doların altına kadar inmesi operasyonun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Rusya, Çin'in en büyük stratejik ortağıdır. Ve ikisi de aynı anda çökertiliyor. Biri virüsle diğeri petrol fiyatlarıyla... ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı iş anlaşması nedeniyle Rusya'nın en güçlü oligarkı olarak bilinen Oleg Deripaska'dan dün korkutan açıklama geldi. Baın ne diyor; "Rusya halkı salgına hazır değil. Devlet de hazır değil. Eğer gerekli önlemler acilen alınmazsa, salgının sonuçları 1991'de ülkenin dağılmasından (SSCB'nin çöküşü) daha beter olacak.

Petrol her geçen gün düşüyor. Buna karşı Rusya'nın bir kozu da yok.

Bunu defalarca söyledim. Petrolün düşmesi, Rusya'yı çökertebilir." Sadece bir ay içinde Rus zenginler, petrolün düşmesiyle büyük bir zarar yaşadı: Rus petrol milyarderleri Leonid Mihelson 607 milyon dolar, Gennady Timçenko 594 milyon dolar, Oleg Deripaska 528, Mikhail Fridman' 472 ve German Khan ise 302 milyon dolar kaybetti. Ve önemli bir not; Starbucks ve Alibaba gibi şirketlerin en büyük yatırımcıları arasında yer alan Avustralyalı Magellan Financial Group, Coronavirüs sonrası küresel ekonomin toparlanması için gereken rakımı açıkladı: 27 trilyon dolar...Ülkeler bu parayı nerden bulacak..? Krizlerden beslenen ailelerin faiz bindiren bankalarından... Dünya değişiyor... Bambaşka bir yere gidiyor.

Başkan Edoğan'ın "Yeni bir dünya" söylemi boşuna değil. Ankara herşeyin farkında...

