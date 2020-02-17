Dikkat etmeliyiz

O BİR Rus sanatçıydı.

35 yaşındaydı. Putin'e öfke doluydu. Veya öyle görünüyordu. Ülkesi onu en büyük muhalif sanatçı olarak tanıyordu.

Adı Piotr Pavlensky'di. Ona muhalif sanatçı ünvanını ve şöhreti veren ilk eylemini, Moskova'da Rus eski istihbaratı KGB'nin kapısını ateşe vererek gerçekleştirdi. St.

Petersburg'da Meclis binası önünde çıplak vücudu ile demir teller içinde yuvarlanıyor, Putin'i protesto etmek için ağzını bile diktiriyordu.

KGB binasına saldırdığı için 7 ay hapis yatıyor, zekice eylemleri nedeniyle de Vaclav Havel ödülüne layık görülüyordu. Ancak bir süre sonra bu ödülü geri alınıyordu.

Zira polisleri öldüren 6 gence 42 bin euro mali destekte bulunuyordu.

Görüntü olarak kimilerine göre müthiş zekası olan bir eylemci, bir muhalif kimilerine göre ise haindi.

Rusya'da bu tartışma yaşanırken "Hain" diyenler kazandı. Zira 2017 yılında ülkesinden kaçıp Fransa'ya gidiyor, sığınma talebinde bulunuyordu. İsteği kabul ediliyor, Fransız vatandaşı oluyordu.

Fransızlar mutluydu. Rusya'daki en büyük eylemciyi, Putin karşıtı en önemli ismi ele geçirmişler, bağırlarına basmışlardı. İlk zamanlarda herşey güzeldi. Ancak bir süre sonra tuhaflıklar başladı.

Rus eylemci sanatçı Pavlensky Fransa'da da rahat durmuyodu.

Onu Paris'te Fransız Merkez Bankası'nın kapılarını yakarken yakaladılar. 11 ay cezaevinde yatırdılar. Çıktığında "Akıllanmıştır herhalde" dediler. Maalesef Pavlensky bu beklentileri karşılıksız bıraktı. O tam bir yıldır Fransa'yı ateşe veren Sarı Yelekliler'in en ön saflarında durmaksızın polisle çatışıyor. "Faşist Macron'u devireceğim" diyor.

Nitekim Macron'u bitirme yönünde de adımlar attı. "Ben boşuna konuşmam" dedi. Gitti, Macron'un sağ kolundan işe başladı.

Paris Belediye Başkan adayı Benjamin Griavux, Macron'un en yakın çalışma arkadaşıydı. Dahası en güvendiği isimdi. Belki de gelecekte Macron'un yerini alacaktı.

Ancak Rus sanatçı Pavlensky onun bir kızla yataktaki görüntülerini internetten yayınladı. Fransa "Seks skandalı" ile çalkalandı.

Paris Belediye Başkanlığına hazırlanan Griavux adaylıktan çekilmek zorunda kaldı.

Macron'un sağ kolunun siyasi hayatını bitiren Pavlensky şu an çok mutlu. Fransa'da ise şimdi herkes aynı şeyi soruyor. "Yahu bu adam kim?" diye kafa kaşıyorlar...

Macron'dan ise "Rus gizli servisi seçimlerimize karışıyor, provoke ediyor" şeklinde açıklamalar geliyor. KGB binasını yakarken yakalanınca Fransa'ya transfer olan Rus sanatçı ülkeyi karıştırdı.

Bu işler böyledir. KGB'ye saldırırsın ama KGB çıkarsın. Gidersin Paris'e sığınırsın. Fransızlar uyanana kadar ülke skandallarla birbirine girer. Siyasetin geleceği değişir.

Filistinli bir MOSSAD ajanı vardı, Rus Pavlensky'i görünce o aklıma geldi. Kitap yazmıştı.

İsrail'de cezaevindeyken MOSSAD'a giriyor. Ona ilk iş olarak İsrail'in Avrupa'daki bir elçiliğini bombalama görevi veriliyor.

Gidiyor bombalıyor ve üç İsrailliyi MOSSAD adına öldürüyor.

Sonra Filistin'e kaçıyor. Ancak bir kahraman olarak. Ve MOSSAD ajanı olarak Filistin'de en üst düzey toplantılara katılıyor yıllarca. Bu işler böyledir. Ters operasyon yaparlar, kitleleri ajanların peşinden sürüklerler.

Herkes kimin peşinden gideceğine çok dikkat etmek zorunda. Bizde de Türk görünümlü olup dışarıya çalışan az mı?

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