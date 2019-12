Şeftaliciler

CUMARTESİ akşamı ahaber'de Yazboz'da emekli general İsmail Hakkı Pekin'i ağırladık. "Kanala karşı mısın" diye sorduk. "Hayır, bu kanal Türkiye'nin geleceği açısından hayati derecede çok önemli. Çok sayıda asker arkadaşım benimle aynı görüşte" karşılığını verdi.

"Askerler karşı" balonu da böylece patladı. Amerikan tv kanalında "Türkiye Amerikan gemilerinin Karadeniz'e çıkması için bu kanalı açıyor" diye iddia ediliyordu. Başkan Erdoğan eleştiriliyor, Kanal İstanbul yapımında ısrar etmesinin altında Amerika'ya yardım etme hesapları olduğunu ima ediyordu.

Tuhaf bir durumdu. Emekli General İsmail Hakkı Pekin gülerek Amerikan kanalının tersten algı yaptığını bakın nasıl anlattı;

"Aslında Amerikalılar bu kanala karşı.

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı tüm alt yapı yatırımları Washington'u fena halde endişelendiriyor. Acaba Türkler eksen kaymasına hazırlık mı yapıyor diye. Kanal İstanbul aslında en çok Çin'in ardından Rusya'nın işine yarıyor. Amerikalılar aptal mı? En çok kime yaradığını bile bile böyle bir projeyi destekler mi?" Peki Kanal İstanbul neden en çok Çin'le Rusya'nın işine yarıyor? Çin Kazakistan'dan başlayıp Rusya'nın Karadeniz'deki Soçi limanına kadar yara yara büyük yatırımlarla geliyor. Orta Asya'dan Hazar'daki limanlara indirilecek trilyonlarca dolar değerindeki mallar Karadeniz'de yatırım yapılan limanlara aktarılacak. Çin ayrıca Bulgaristan ve Romanya'nın Karadeniz'deki limanları ile de ilgileniyor. Üretilen malların bu limanlara taşınıp oradan Avrupa'ya dağılımı söz konusu. Zira Marmara'daki boğazlarda şu an büyük yığılma var. Rus gemileri bizim boğazlardan geçebilmek için iki ay Soçi'deki limanlarda bekliyor.

Her bir günlük bekleyiş maliyetleri fırlatıyor.

Ve dahası Çin'le Rusya'nın Karadeniz'deki limanlara yaptığı yatırımların 10 katı artması planlandı.

Yani Boğazlar'dan geçecek gemi sayısının on kart daha fazla artacağını da İstanbul Üniversitesi Rektör yardımcısı İlyas Topsakal söylüyor. Şu anki durum itibariyle Türkiye'nin açacağı kanal hem hızlı geçisi sağlayıp maliyeti düşürecek, hem de İpekyolu üzerinden gelecek malları taşıyan gemilerden beklenenden kat kat fazla geliri bize sağlayacak.

Türkiye gelecek 50 yıl içinde yüzlerce milyar dolar kazanabilecek. Pasta çok büyük. Haliyle başkalarının kazanma ihtimali olan bu paranın Ankara'nın eline geçmesini Batı ister mi? Asla...

O yüzden içerideki tellalları kullanıp yaygara yapıyorlar. İngiliz Reuters haber ajansı bile "Kanal İstanbul yapılırsa Türk köylüleri yerlerinden olacak" diye ağlıyor. Kanal İstanbul'un uzunluğu 47 km. Halbuki İngilizler hem kendi ülkelerinde hem de sömürgeleri İskoçya ve Galler'de tam 6000 KİLOMETRELİK kanallar inşa ettiler.

6000 km'de kaç köylüleri yerlerinden oldu, kaç milyon böcek ve kelebek halloldu biz ağlamadık. İngilizler de hiç tartışmadılar. İş onlardaki açılan kanal sayısının128'de birini yapmamıza gelince köylülerimize kadar düşünür oluyorlar. Batı'da ne pişirilerse onun yiyicileri de asla bu açıdan bakmıyor.

Dalıyor. "Türkiye'nin savunmasını zayıflatır" diyenler var. Bakın emekli General İsmail Hakkı Pekin ne diyor;

"Ne yani toplam 20 bin askeri olan Bulgaristan Trakya'yı mı işgal edecek? Yunanistan mı bunu yapacak? Rusya veya Amerika gelip İstanbul'u mu istila edecek?

16 milyonluk bir şehri nasıl kontrol edecekler? Dahası Yunanistan Türk korkusu yüzünden sınırı boyunca yüzlerce kanal inşa etti.

Orada kimse bunu tartışmadı." İlk yerli otomobil "Devrim arabası"nın yapımında çalışan mühendisin ölmeden önceki son açıklamalarını da yayınladık Yazboz'da. Rahmetli mühendisimiz "İşe koyulduk ilk karşı çıkanlar Makine mühendislerimiz, sonra siyasiler ve bürokratlar oldu" diyerek öfkesini haykırıyordu. Düşünsenize ülkede fabrika yok. Makine mühendisleri işsiz.

Kendilerine alan açılacak. İlk onlar karşı çıkıyorlar. Neden? Sebebini de Başkan Erdoğan açıklıyor; "Bize Batı'dan o dönemde araba yapmayın, Şeftali yetiştirin dediler." Evet şeftali talimatını seçtik o dönemde... Şimdi geçti o günler!

Şeftaliciler ondan ağlıyor.

