NATO'nun Londra'daki liderler zirvesinde ağzı olan konuştu. Önüne gelen "Erdoğan" ile başladı, sözlerini "Türkiye" ile bitirdi. Trump'tan Merkel'e, Boris Johnson'dan Macron'a kadar bilumum lider Türkiye'yi konuştu.

Hatta daha da ötesi yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Trump'ın bir araya geldiği görüşmede bile, iki lider dönüp dolaşıp Türkiye'yi konuştu.Geçmişteki NATO toplantıları geldi aklıma, bu manzarayı görünce... O dönemlerde bizim liderler bir kenara atılır, yüzüne dönüp bakmazdı kimse. Türkiye'yi konuşacak zamanı olmazdı kimsenin de... Liderler birlikte poz verirken bizimkiler en arka sıralara atılır kaybolurdu. Şimdi liderlerin hep birlikte poz verdiği fotoğraflarda Erdoğan hep en önde... Merkel ve Macron'un bile gerilere atıldığı o fotoğrafta NATO Genel sekreterinin solunda evsahibi Johnson, sağında ise Trump ve Erdoğan yanyana yer alıyor. Liderler İngiltere Kraliçesi'ni de ziyaret ediyor. Buckhingham Sarayı'nın balo salonunda hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kraliçe en ön safa Britanya Milletler Topluluğu üyesi liderlerle Trump ve Erdoğan'ı alıyor. Macron ve Merkel arka safta diğerlerinin arasında kayboluyor.

Neredeydik, nerelere geldik. Ezik Türkiye'ydik bir zamanlar. Bize o ezikliği yaşatanlardan biri de CHP'ydi. ABD Başkanları koltukta bacak bacak üzerine atarak oturur, CHP lideri ayakta poz verirdi ellerini bağlayarak. Şimdi o CHP "NATO toplantısı fiyasko" diyerek Erdoğan'a saldırıyor. Halbuki NATO liderleri Erdoğan'ı ikna için önünde kırk takla atar hale geldi. Başkan Erdoğan, Fransa, İngiltere ve Almanya liderleri ile Londra'da bir zirvede buluştu. Görüşmeyi Türkiye istemedi. Talep bizzat Merkel, Johnson ve Macron'dan geldi. Üçü de Erdoğan ile görüşmek istiyordu. Rica ettiler. Başkan "Olur" dedi ve görüştü. Pısırıktık. Türkiye'nin jeopolitik anlayışını uluslararası arenada aktif bir şekilde ilk kez kullanır hale geldik. Yıllarca ezik kaldığımız ülkeleri bu muazzam bastırılmış gücümüz ile karşı karşıya bıraktık. O yüzden şok üzerine şok yaşayıp bizden tokat yiyorlar sürekli. Geçmişte, o CHP dönemlerinde kapılarda beklerdik. Adamların hurda gemilerini ve 2.Dünya savaşındaki silahlarını alabilmek için yalvarırdık. Çabuk unuttular bu ülkeye yaşattıklarını... Şimdi işi gücü bıraktıklar, FETÖ sosyal medya hesaplarından atılan twitlerin gazına gelip savunma sanayiinde yaptığımız olağanüstü hamlelere saldırıyorlar. Cirosunu, ihracatını ve proje sayısını ona katlamış yüzde 70 milli savunma sanayiimize hem de... İttihatçı CHP kafası hiç değşmiyor. Şimdi de kalktılar Amerika'daki CHP temsilciliği ile harekete geçtiler. CNNTürk'te Ekrem İmamoğlu konuşurken yarıda kesilmiş Erdoğan'ın konuşması girmiş diye... CNN İnternational'a başvurup ihbarda bulunuyorlar. "İnceleme başlatın, soruşturma açın" diye resmen başvuru yapıyorlar elin Amerikalısına. Adeta yalvarıyorlar. "CNN'in adını kullandırmayın" diye çağrı yapıyorlar. Ne yani!.. Bu ülkenin başkanı konuşurken, bir belediye başkanı ile mi devam edecekti yayına CNNTürk? Amerikalılar bile gülmüştür bu ezikliğe ve "Belediye" saplantısına.

Macron, Johnson, Merkel Erdoğan'ın kapısında bekliyor... Bizim ülkeyi yönetmeye talip CHP de Amerika'daki CNN'in kapısında belediye için ihbar dilekçesiyle sıraya giriyor . Vizyona bak! Abuk sabuk işlerle uğraşacağınıza gidin bankalarda biriken yaklaşık 200 milyar dolarlık hesapla uğraşın. Bu ülkeye çekilen dolar operasyonuna içeriden kimlerin destek verdiğini araştırın. Bunun incelenmesini isteyin. Doların sahiplerine içimizden kimlerin kazandırdığını bakın. Bari işe yarayın.

Sahi... O 200 milyar dolarlık listede tanıdığımız kimler var acaba?