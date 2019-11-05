Nancy

BİRBİRLERİNE "Deli" dediler... "İşe yaramaz", "3. sınıf siyasetçi" diye saldırdılar.

Dengesizlikle suçladılar. "Aptal" yakıştırması bile yaptılar. ABD medyası kavga edip hakaret yarışına giren iki isim için "Birbirlerinin akıl sağlığını sorguluyorlar" diye manşetler attı.

Kavganın bir tarafı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi idi...

Diğer tarafında da ABD Başkanı Trump vardı. Birbirlerine salvo atışları yapıyorlar, hakaretlerle başlayıp ağır suçlamalarla bitiriyorlardı.

Nancy Pelosi Demokrattı.

Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın ülkeye ihanet ettiğini öne sürerek görevden azledilmesi için bayrak açan, en önde koşan kişiydi. İkili arasında ABD'de kıyamet kopuyor, çirkin yakıştırmalar havada uçuşuyordu.

Peki ya ABD dışında ne oluyordu?

1 numaralı Trump düşmanı Nancy Pelosi, Fransa ziyaretinde ilginç bir soruyla karşılaşıyordu.

Fransız gazeteciler ona Trump'ı soruyordu. ABD başkanını ülkesinde bir kaşık suda boğmaya çalışan Nancy Pelosi, Fransa'da o soruya "Vatan topraklarının dışındayken ülkemin başkanı hakkında konuşmam. Beni konuşturamazsınız" diyordu.

Muhalefetin bir numaralı ismi ülkesi dışında başkanına ne söz söylüyor, ne de söyletiyordu. Ders veriyordu.

Çünkü bir Amerikalıyı bile ülke dışında şikayet etmek onlar için vatana ihanetti. Trump'ın başkan adaylarından ve rakiplerinden Joe Biden'ın oğlunu başka bir ülkede şikayet etti diye azledilmesini istiyordu Nancy... Aynı hatayı, ihaneti nasıl yapardı Fransa'da?

Peki bizdeki muhalefet ne yapıyor?

Ülke ülke gezip başkanını şikayet etmekten büyük zevk alıyor. Son olarak CHP ABD temsilciliği, Türkiye lehine lobicilik faaliyeti yapan bir vakıf aleyhine harekete geçti. Bu konuda ABD'de dilekçeler, haberler yayınlayıp hücuma geçti. CHP ABD temsilciliğini kaynak alan Türk düşmanı bir yayın organı da Türkiye'nin lobicilik faaliyetlerine saldırı başlattı. "Vakıfta, hem Erdoğan hem de Trump'a bağlı Türkiye yanlısı yardımların bütçeleri de bu dönemde oldukça arttı" diye şikayette bulunarak hem de.

Utanmadan ABD'de Türkiye için cansiperane lobicilik ve eğitim faaliyetleri yapan vakfa çamur atmaya çalışıyor CHP.

ABD temsilciliği hem de sıkı ve hassasiyetle ABD yasa süzgecinden yüzakıyla geçen bir vakfı ihanet derecesinde karalama faaliyetinde bulunuyor. Bunlar işte böyle yaratıklar.

Temsilciler Meclisi başkanı demokrat ve 1 numaralı Trump düşmanı Nancy Pelosi kadar olamıyorlar. Çünkü bunlar ittihatçı kafaların günümüze sarkanları. Osmanlıyı yıkmak için İngilizci, Almancı diye bölünen ve yabancı elçiliklerde ülke aleyhine hizmet yarışına girenlerin torunları hala var içimizde.

Ülkemizde Amerikan, Alman çıkarları için para saçan vakıflar var.

Bunlarla uğraşan bir tane Amerikalı, Alman siyasetçi gördünüz mü?

Ermeni, Yunan, İsrail yanlısı bilumum lobi de, Türkiye yanlısı lobilere şiddetle saldırırken CHP de bunlara halı olup çanak tutuyor.

ADAM Schiff denilen milletvekili Californialıdır ve Ermeni-PKK lobisinin bir numaralısıdır. Yıllardır Türkiye'ye kin kusan ve aleyhimize her haltı yiyen, destekleyen bir alçaktır. Trump bile tweetinde onun kokuşmuş, rüşvetçi, bozuk bir herif olduğunu, siyasi maksatları için kendisinin ve ailesinin söylemediği lafları bile bile uydurup çarpıttığını söylüyor. Bu alçakların kirli yüzünü ortaya koyarak bizim yapamayacağımız lobilcilik katkısı veriyor.

CHP ise Trump'ın deyimiyle kokuşmuş, rüşvetçi, bozuk heriflerin ekmeğine ülke dışında yağ sürüyor.

Kaynak gösterilecek merkez oluyor.

Akıl alacak gibi değil.

Ne diyelim... Başınıza Nancy düşsün inşallah!...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın