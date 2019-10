Yırtık don!

O BİR terörist... O bir seri katil...

O bir canavar... Bugüne kadar tam 148 askerimizin öldürüldüğü saldırıları düzenleyen adam... Yüze yakın sivili katleden bir cani... Yüzlerce insanımızın yaralanmasından sorumlu insanlık dışı bir mahluk.

Taksim dahil ülkemizde çok sayıda yere canlı bomba gönderen bir kanlı katil... Kırmızı Bültenle aranıyor.

Yaptığı katliamlar o kırmızı bülten dosyasında tek tek sıralanıyor. İşte böyle bir alçak katili alladılar pulladılar dünyada kahraman ilan ettiler.

Adamın net bir ismi de yok. Mustafa Abdi bin Halil diyenler var. Şahin Cilo olarak çıktı bir dönem karşımıza...

Ferhat Abdi Şahin olarak da...Sonra New York Times muhabirine "Ben Mazlum Abdi'yim" dedi. Yani adam seri katiller gibi sürekli adını değiştiriyor. Bukelemunun bile onunla yarışacak gücü yok. Binbir surata dönen terörist caniyi şimdi yeryüzüne General Mazlum Kobani olarak pazarlıyorlar. Bir katile "Mazlum" takma adını vermek, ardından "Kobani"yi soyadına yapıştırmak ancak istihbarat örgütlerinin ve onlara bağlı algı operatörlerinin düşünebileceği bir gerçek. BBC dün onun Öcalan ile denizde yüzerken çekilmiş fotoğrafını yayınladı. 23 yaşındayken PKK'ya katıldığını, KCK yürütme konseyi üyesi olarak yöneticilik yaptığını yazdı. New Yorker dergisi bu seri katil teröristle Nisan 2018'de röportaj yapıyor.Yani daha bir yıl olmamış...

Dergiye PKK'da görev yaptığını açık açık anlatıyor. Tüm dünya PKK'yı terörist olarak kabul ediyor. Sonra PKK'da yöneticilik yapan, yüzlerce asker ve sivilin öldürülmesi emrini veren caniyi omuzlara almak için sıraya giriyor. Amerika'da senatörler bu katile hızlandırılmış vize verilmesi için harekete geçti. Trump Washington'da ağırlamak için çağrı yaptı. Şimdi İngiliz valinin yönettiği Kanada da terör örgütünde görev yaptığını açık açık söyleyen eli kanlı adama davetiye gönderdi. Böylesine melun, alçak bir dünyada yaşıyoruz. Teröristin Türkiye düşmanını kucaklamak için adeta birbirini ezen bir Batı var karşımızda. Ülkemizde yetim kalan bebeler, dul kalan eşler hiç önemli değil. Çıkarları uğuruna katillerle aynı yatağa giriyorlar. Sabah kalktıklarında methiyeler düzüyorlar. Mesela New York Times Ortadoğu muhabiri Ben Hubbard, bu Binbir surat caniyi anlatırken "Kamuflajlı üniformasıyla oturuyordu.

Epey mütevazı bir figürdü ve hayli yumuşak sesliydi. Güçlü askeri kişilerde gördüğünüz yüksek sesle, sert bir şekilde konuşma tarzı onda yoktu" diye övüyor. Yumuşakmış... Mütevaziymiş...

Kanlı atlet üzerine ipek gömlek giydiren alçağın söylediklerine bakın.

BBC de boş durmuyor teröristin "DEAŞ lideri Bağdadi'nin yanına yerleştirdiğimiz bir casusumuz donunu getirdi.

Bağdadi'nin donu ile DNA örneklerini ele geçirip CIA'ya verdik. Öldürüldükten sonra kimliği bu DON sayesinde netleşti" şeklindeki açıklamasını yayınlıyor. DEAŞ liderinin kimliğini tespit de PKK'nın verdiği DON'a kaldı... Bağdadi'nin öldürülmesinde güzellik on, dokuzu don!... Gerisini siz düşünün. Sırtlanları kuzu yapanların Washington'daki meclisi de sözde Ermeni yasa tasarısını onayladı. Türklerin katledildiği olayları Türkiye'ye fatura edecek kadar çakallaşanlar tabii ki katilden, caniden, zalimden mazlum çıkaracaktır. Dünyanın her yerinde yaptıkları soykırım ve zulümleri tabii ki görmezden gelip kişneyeceklerdir.

Türkiye'ye saldırmak için damdan dama gezen sahtekar takılan, insan hakları, demokrasi ve hukuk anlamında yırtık donla gezen BATI var karşımızda. Ne gezersin damdan dama... Oturda donunu yama!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın