Sıfır ve bir

ADAM Avrupa'da bir ülkenin dışişleri bakanı... "Gerçekçi olalım, insanları kandırmayalım" diyor. "Avrupa'nın gücü ve ordusu mu var ki?" diye soruyor.

"Avrupa'nın maalesef Türkleri durdurmaya gücü yetmez" diye ekliyor. Bir başka adam... O bir Amerikan Generali... CIA'ya da başkanlık yapmış bir isim.

"Türkiye'ye müdahale" çağrısı yapan aptallara sesleniyor. "Aloo" diyor... "Türklerden bahsediyoruz beyler Araplar'dan değil" diye hatırlatma yapıyor. "Orda durup iki defa düşünün" diye sesleniyor.

Türk Ordusu'nun düzenli taktik anlayışını gündeme getiriyor. "Bizde olmayan disiplinli orduları var" diye hayıflanıyor. Ve bizde asla olmayan bir ihtimali bağıra bağıra açıklıyor; "Türkler asla geri çekilmeyi bilmiyor" diye...

Avrupalı dışişleri bakanı "Türkleri durdurmaya gücümüz yetmez" diyor. CIA başkanı General "Türkler geri çekilmeyi bilmiyor" diye haykırıyor. Ancak içimizdeki bazıları...

Bizi durdurmak, geri çekmek için sosyal medyadan kendini yırtıyor.

Evet içimizden birileri... Onlara ister "HİÇ" deyin... İster başka bir şey...

Farketmez... Hiç sıfıra eşittir. Sıfırla sıfırı toplasan yine sıfır eder. O yüzden terörü anlamazlar... Öldürülen askerlerimizi, masumları, sivilleri, bebeleri... Hiçbirini anlamazlar.

Gıklarını çıkarmazlar... Devletin karşısında olurlar... Teröriste çanak tutarlar. Dediğim gibi onlar sıfırdır...

Hiçbir güçleri yoktur... Sıfırın...

Kaybedecek hiçbirşeyi de yoktur.

Onları toplasan da çıkarsan da "BİR" etmezler...

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