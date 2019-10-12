Reçete yazıcısı

ABD eski Başkanı Clinton "Yüzyılı anlamak için Türkiye tarihi bir anahtardır" diyordu. Bunu göremeyenler vardı. Ancak doğru, doğru olandı.

Doğruları görenler ve dünyaya, başkanlara reçeteler yazanlar vardı.

Onlar dünya düzeninin gerçek ve gizli kurucularıydı. Mesela bir adam vardı.

Amerika'nın çöküşe gittiğini söylüyordu.

Peki bunun nedeni neydi? Tabii ki "KERİZ gibi" kullanılmasıydı. Başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun devletteki Paralel Yapılar, İsrail lobileri ve petrol şirketleri, silah tüccarları, Haçlı-Siyonist ittifaklarla, onların medyası akbaba gibi tepesine biniyordu. Her başkanın kucağına bir SAVAŞ koyuyorlardı. Her savaş İsrail'e, onu koruyan lobilere yarıyordu. ABD trilyonlarca dolar harcıyor, bu lobilerin ardındaki güçlere, bankalara borçlanıyor, sömürülerek PARANIN GÜCÜYLE yönetiliyordu. Başkanlar hikayeydi. ABD derin devleti bunu gördü. Trump'ı başa getirerek paralel yapılara savaş açtı. İşte o Trump şimdi "Saçma sapan savaşlar artık yok" diyerek meydan okuyor. Amerika Amerika ile savaş halinde. İsrail lobileri ve medyası o yüzden çılgınlar gibi Trump'ın Suriye'den çekilme kararına saldırıyor.

Size yukarıda "Amerika çöküşün eşiğinde" diyen adamdan bahsettim.

O adam "Türkiye uluslararası sahnede önemli role sahip. NATO üyesi olarak uluslararası bağlantıları olan bir ülke" diyor. "ABD'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi için HAYATİ NEDENLERİ var" diye bağırıyor. Bizdeki muhalefet adamın bu feryadını duymuyor. Onlar "Hayati"yi Manav Hayati zannediyor.

Bu adam Zbigniew Kazimierz Brezinski...

Amerika'nın en tepedeki iki stratejistinden biri... Ve DERİN DEVLETİN bir numaralı DÜŞÜNÜRÜ... REÇETE yazıcısı...

Körlere, sağırlara duyurulur!..

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