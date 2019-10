Hayırdır inşallah

TÜRKİYE Yunanistan ile kasıtlı gerilim çıkarıyor. Dikkatleri onun üzerine çekiyor. Ankara bu konuda oyun çeviriyor. Erdoğan'ın gözü Batı'da değil Doğu'da. Milli silahlarını üretip İslam ülkelerine silah ihraç edecek. Böylece zamanla İslam NATO'sunu kuracak. Pakistan ile işbirliğine girip nükleer silahlara kavuşacak. Suriye üzerinden hızlıca Kudüs'e girebilmek, YPG'yi bitirip Araplar'la bağlantı kurmak, Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz çıkartıp ekonomik ve siyasi büyük güç olmak için var gücüyle çalışıyor. Yukarıdaki iddiaları, istihbaratçı bir dostum İsrail gazetelerinden alıntılayarak gönderdi.

Adamlar "Eyvah Türkler fena geliyor" diye dövünüyor. Akdeniz'de doğalgaz bulacağız diye ödleri patlıyor. Sismik gemilerimizin arama çalışmalarını uydu ile görüntüleyip MOSSAD aracılığı ile dünyaya suç işliyormuşuz gibi servis ediyorlar.

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de İsrail'i yerden yere vurması, yaptıkları tüm zulmü dünyaya haykırması Tel- Aviv'i fena rahatsız ediyor. Başkan Erdoğan'ın işgalci zihniyeti, BM kürsüsünden harita göstererek "İsrail neresi?" diye sorgulaması diken gibi batıyor. O yüzden inanılmaz iddialarla Türkiye'ye saldırıyorlar.

Türkiye, Akdeniz'de en güçlü donanmaya sahip. FETÖ'cülerle önce Türk donanmasına saldırıp zayıflatmak ve ele geçirmek istediler. Ancak işbirlikçi hainler püskürtülünce kafayı yediler.

Ee artık boş durmuyoruz. Savaş gemilerine lazer silahları dahil son nesil füzeler yerleştiriyoruz.

Bu tablo onlar�� fena halde korkutuyor. Denizlerdeki gücümüzü biliyorlar. "Türkler'i ancak hava savaşında durdurabilirdik. Fakat geç kalındı. Hava milli savunmalarını da kurdular. İlk temasları YPG ile oluyor. YPG'yi İsrail silahlandırdı. Ancak varlık gösteremiyorlar. Türk SİHA'larıyla her gün 50 militanı kaybediyorlar" diye yazdıkları yorumlarla ağlıyorlar.

Paranoyayı daha da ileriye taşıyorlar. Gazete sayfalarından "Geriye bir tek Akdeniz sahillerindeki Birleşik Avrupa donanması kalıyor. Onlar da tehlikeli eşiğe gelmek üzereler. Bu birleşik donanma yakında Türkler'e yenilebilecek kritik eşiğe gelmiş olacak. İstendiği gibi varlık gösteremeyecekler. Türkler o donanmaya karşı da hazırlanıyorlar. Kıbrıs'a deniz üssü ve anti gemi füzeleri yerleştirdiler. Akdeniz sahilleri ve Kıbrıs'ta S-400 bataryaları kurdular. Yakında birleşik donanmanın da karşısına eşit güçte donanmayla gelecekler" diye yazıyorlar.

Savunma sanayiindeki büyük hamlelerimiz onları kabusa sokuyor. "Türkiye bunları tek başına yapabiliyorsa, İslam NATO'su ile neler olmaz.

Türkler'i yenemezsek İslam'ı kimse durduramaz ve İsrail namaz kılar. Filistinliler'e itaat edersiniz. Tel Aviv ve Kudüs'te, her yerde ezan duyarsınız" şeklinde haber yapıyorlar.

En ilginci ise "Türkiye Kıbrıs üzerinden Gazze'ye çıkacak. Amerika'yı Ortadoğu'dan kovma planları var. ABD Suriye'yi kaybederse Irak'ı da Mısır'ı da kaybeder. Her yer Türkler'in kontrolüne girer" diye Washington'a gaz verecek düzeyde gazete sayfalarından taşmaları.

Ankara "ABD'nin oyalamasına daha fazla müsaade edemeyiz" diyerek her an Suriye'ye gireceğimizi dünyaya ilan ediyor. Buna ABD ve onun yavrusu İsrail şiddetle karşı çıkıyor. Bir de bizim muhalefet... Hatta bu uğurda konferanslar bile düzenliyor, Esad'ın adamlarını PKKsever Batılılar'ı kürsüye çıkarıp konuşturuyorlar. İsrail basını bunu yeterli görmüyor, kafayı sıyırmış durumdalar. MOSSAD'ın kontrolündeki gazeteler "Türkiye'de muhalefet de kalmayacak. Hızla eriyorlar. Bu işi beceremiyorlar" diye ağlıyor. Hayırdır inşallah!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın