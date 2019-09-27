İhanet

AMERİKA ilginç bir gündemle sarsılıyor. Medya tüm gücüyle "Trump Başkanlıktan azledilecek mi?" sorusunu beyinlere pompalıyor. ABD Başkanı'nın, Ukrayna Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkeye ihanet ettiği iddiasıyla bir istihbaratçı dilekçe veriyor. Ortalık karışıyor.

İstihbaratçının kimliği gizleniyor ve korumaya alınıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dilekçenin işleme konduğunu ve Trump için azil sürecinin başlatıldığını duyuruyor.

Gözler bir anda Beyaz Saray'a çevriliyor.

Trump'ın şu anda seçimlerde en büyük rakibi kendisinin Siyonist olduğunu açıkça beyan eden Joe Biden... Obama yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken, Biden'ın oğlu Hunter Biden, Ukraynalı bir işadamının enerji şirketinde yönetim kurulu üyesiydi.

Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den ricada bulunuyor.

Rakibi Joe Biden'ın oğlunun bu şirket aracılığı ile Ukrayna'da yolsuzluk yapmış olabileceğini ve soruşturulmasını istiyor.

Olay ortaya çıkınca Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi "Bizim görevimiz kurulan cumhuriyeti muhafaza etmek" diyor.

Başkan Trump'ın attığı adımların ABD'nin ulusal güvenlik çıkarına ihanet olduğunu söylüyor. Pelosi "Başkan hesap vermeli, hiç kimse hukukun üstünde değildir" çağrısı yapıyor. Amerikan medyası olayın üzerine atlıyor.

Bir Amerikalı ile konuştum dün.

"Neler oluyor?" dedim. Cevap ilginçti. "Bir Amerikalı'yı başka bir ülkeye şikayet edersen bu bizde vatana ihanettir" dedi.

Şaşırdım. Tuhaf geldi.

"Yahu" dedim, "Bizde hergün Türkiye'yi, devletin başkanını Batı'ya şikayet eden, bu ülkeye ve insanlarına olmadık iftiralar atan binlerce kişi var. Siz başkanınızı bile affetmiyor koltuğundan atmaya kalkıyorsunuz. Tuhaf değil mi?" diye sordum. Amerikalı güldü.

"Vallahi buradan bakarsak siz tuhaf görünüyorsunuz" dedi.

Trump'ın rakibi Joe Biden da paylaştığı Twitter mesajında, "ABD Başkanı iç siyasetteki bir rakibine karşı karalama kampanyası kurgulayabilmek adına Ukrayna'ya baskı yaptı. Kongre gereğini yapmalıdır" çağrısı yapıyordu.

"Ohoo" dedim bu twiti okuyunca... Bizde nice siyasetçi vardı.

Batı başkentlerine gidip, "Türkiye'ye müdahale edin" diye Erdoğan'ın indirilmesi için açık açık çağrı yapıyordu.

Amerika'da düşünce kuruluşlarında, lobilerde, medyada, kongredeki temaslarda Türkiye'yi ve devletin başkanını yerden yere vuruyor, şikayet yağdırıyor, ihbarlarda bulunuyordu.

Bu hususta Batı'da dükkan dükkan gezenler vardı bizde. Hala da ellerini kollarını sallayarak geziyorlar.

"Vallahi biz Amerika'dan daha fazla özgürlük ve demokrasi yaşıyoruz" dedim.

Adamlar bir Amerikalı'yı şikayet etti diye başkanlarının bile gözünün yaşına bakmıyordu.

Bizdeki muhalefet kapalı kapılar ardında gizlice IMF ile görüşüyordu mesela...

Acaba bizim muhalefet IMF yetkililerine o gizli görüşmede "Yahu siz hep bizle uğraşıyorsunuz.

Neden biraz da ABD ile uğraşmıyorsunuz? Bakın yer yüzünde en büyük borca sahip ülke Amerika" dedi mi?

IMF yetkilileri de geldiyse böyle bir soru "Yahu biz Amerika'nın malıyız neden kendi ülkemizle uğraşalım. Kendi ülkesiyle uğraşmak Türkler'e mahsus. Böyle bir ülkeyi bulmuşken neden Amerika ile vakit harcayalım" cevabı mı verdi acaba?

Benim ki de merak işte...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın