Yurt içi fakirleri

DÜNYACA ünlü Amerikan Forbes Dergisi, "2019'un en zengin Türk dolar milyarderleri" listesini yayınlıyordu. Yeryüzünde üst sınıfa hitap eden saygın bir dergiydi. Hepsinin serveti 1 milyar doların üzerindeydi.

En tepedeki ismin yaklaşık 4 milyar doları vardı. Onu geçen de olabilirdi.

Ancak bazılarının servetleri ailede birden fazla kişiye bölündüğü için en tepeye çıkamamışlardı. Forbes yabana atılacak, asparagas yapacak bir dergi değildi. Her yere uzanabilacak geniş kolları vardı. Kimsenin çıkıp da "Yahu böyle bir servetim yok. Forbes yalan yazmış" diyecek de hali yoktu.

Çünkü dergi dünyanın her yerindeki bankadan servetinizi belgelerle alıp önünüze koyar, hatta gözünüzün içine sokup rezil ederdi. İşte o lisetede çok sayıda ilginç dolar milyarderimiz de vardı. Kimsenin parasında gözümüz yok. Allah daha çok versin. Bize ilginç gelen, Forbes "Milyar dolarları var" derken, içlerinden bazılarının "Borçlarımı ödeyemiyorum" diyerek devletten yeniden yapılandırma istemeseydi. En zengin ilk onda hatta ilk beşte bile "Borçlarımı ödeyecek param yok" diyerek devlete başvuranlar vardı. Forbes "Şu kadar milyar dolarları var" diyor, kuruşuna kadar rakam veriyor, listedeki dolar milyarderlerimiz "Paramız yok" diye ağlıyordu. Garipti. Tuhaftı. Sevgili Ergün Diler'le önceki akşam büyük servet sahibi işadamlarımızdan biriyle yemekte buluştuk. Bize tanınmış, bir başka işadamı arkadaşının durumunu anlattı. "Çok kötü haldeler. Ama dürüstler. Anne ve kardeşi yeniden yapılandırılan borçlarının altına imza atarak işadamı arkadaşımının yanında olmuşlar" dedi üzgün bir halde. Biz Ergün'le güldük... Durumunun içler acısı olduğunu söylediği işadamı Forbes'ın "DOLAR MİLYARDERİ TÜRKLER" listesinde ilk onda yer alıyordu. Evet Türkiye'de çok zor durumdaydı. Aslında tıpkı diğer milyarderler gibi Erdoğan döneminde servetini üçe-beşe katlayarak en çok kazandığı dönemi yaşamıştı. Ama ne yapsındı? Dünyanın bir yerlerinde TÜRKİYE'YE OPERASYON MERKEZLERİ vardı. Oradan talimat geldi mi çok sayıda işadamı gibi parasını yurt dışına kaçırmak zorundaydı.

Şu anda yurt içinde fakir, borcunu ödeyemeyen takılırken, yurt dışında FORBES'ın da dediği gibi DOLAR MİLYARDERİ büyük zenginler arasında yer alıyorlar. Paraları var ama yurt içinde değil. İçeride borcu nasıl ödeyecekler? Ne yapsınlar adamlar?

Türkiye'ye Operasyon Merkezleri düğmeye basarak bu ülkeden yüz milyarlarca dolar kaçırılmasına neden oldu. Maksat yatırımların durması, doların ve enflasyonın fırlaması, cebi yanan halkın Erdoğan'ı indirmesiydi.

Çünkü Gezi'yle 17-25 Aralık'la, terörle, 15 Temmuz'la gelmişler 16 yıldır bunu başaramışlardı. Bir yandan ekonomiye saldırırken şimdi de AK Parti'nin içinden yeni partiler doğurarak bölmeye çalışıyorlar. İnanılmaz planlar ve görüşmeler yapıyorlar. Zaten dizayn ettikleri CHP'de de, partili olmayan isimleri bile yeni lider adayı olarak sahneye sürüyorlar. Yarın hepsini aynı potada buluşturur muyuz diye hesaplar yapıyorlar. Yurt dışından Türkiye'ye para gelmesin diye kendilerini yırtıyorlar. İşte Forbes'ın dolar milyarderleri listesinde yer alan, bu ülkede kazanıp, parasını yurt dışına kaçırarak enflasyon ve dolar patlatması operasyonuna alet olan işadamlarımız da çantada keklik. Bizi bizim paramızla vuracak kadar zekiler.

Yarın piyasaya peşpeşe sürdükleri lider adayları ile Erdoğan'ı indirdiklerinde para musluklarını açacaklar. Yüzlerce milyar doları yurt dışına kaçıran zavallı "YURT İÇİ FAKİRİ" dolar milyarderlerimize de "Paralarınızı Türkiye'ye geri götürün" talimatı verecekler. Böylece Beştepe'ye oturttukları lidere "Bolluk" yaşatmayı sağlarak destek atacaklar.

"Vay be" dedirtecekler. Ama arka planda Akdeniz'de doğalgazdan, enerji yollarına kadar her alanda kapı olan Türkiye'yi istedikleri gibi yönetip, soyacaklar. Bütün plan ve hesap bu.

Ancak bir de gerçek hesap var. Asla değişmez, asla kaybetmez. Önemli olan birey olarak bizim hangi safta olacağımız...

