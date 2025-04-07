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AHMET ÇAKAR
Top pazudan sekti, penaltı yok

Top pazudan sekti, penaltı yok

07.04.2025, Pazartesi
Ve artık aradaki puan farkı net 3… İkili averajın G.Saray'da olduğunu düşünürsek puan farkı bugün itibarıyla 3.5… Fakat fikstüre bakıyoruz Galatasaray'ın ağır bir maç trafiği var. Dün geceki karşılaşma F.Bahçe için çok önemliydi. Kazanması gerekiyordu. İlk yarı çok kötü bir F.Bahçe vardı. Tuhaf olan, son haftaların formda oyuncusu Oğuz yok. Mert Müldür sol bek, bir tuhaf F.Bahçe ve ilk yarının uzatmalarında Trabzon'un galibiyet golü. Gole bakıyoruz Uğurcan 70 metre top atıyor. Zubkov yanında kimse olmadan kontrol edip pası veriyor. Draguş ağları buluyor. F.Bahçe, 2. yarı siyahla beyaz gibi farklıydı. Önce penaltı ile beraberliği sağladılar. Ardından Skriniar karambolde önüne düşen topa iyi vurdu. Ardından sahneye Talisca çıktı. Attığı gol jeneriklik. Belki de ligde yılın golü olacak. Anlatabilmek kolay değil. Sonuçta; ilk yarı bittiğinde F.Bahçe için şampiyonluk gitti mi diyorduk ama bugün itibarıyla şampiyonluğa ortaklar… 3 puan fark önemli ama bundan sonra G.Saray'ın neler yapabileceğini kestiremiyoruz. Hakem Mehmet Türkmen çok ama çok iyi bir idare gösterdi. Belki de kusursuzdu. İlk yarıda F.Bahçe penaltı bekledi ama bence top Trabzonsporlu oyuncunun kapalı olan sol kolunun pazusundan sekiyor. Her ne kadar topu engellemek istese de vücudunu genişlettiği alana top çarpmıyor ve penaltı değil.
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