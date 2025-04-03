03 Nisan 2025, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Yarı otomatik sistem çok ilginç!
AHMET ÇAKAR
Yarı otomatik sistem çok ilginç!

Yarı otomatik sistem çok ilginç!

03.04.2025, Perşembe
Olaylı gecenin galibi Galatasaray oldu. Son 10 dakikaya kadar her şey dostçaydı. Futbolun doğal nizamı içinde sertlikler oluyordu ama fazla problem yoktu. Son 10 dakika ise çıkan olaylar neticesinde Allah'tan daha vahim şeyler yaşamadık.
Maça gelince.. G.Saray, F,Bahçe'yi sürklase etti. Rahatlıkla 5-6 gol atabilirdi. Eğer atamadılarsa son vuruş beceriksizliği ve şanssızlık neticesinde oldu. İlk golde Çağlar hata yaptı, Skriniar ağır kaldı, Osimhen çok iyi vurdu ve öne geçirdi. Ardından bir penaltı geldi. Kostic elle kesti ve Osimhen farkı ikiye çıkardı. Tüm stat homurdanıyordu ki 45 artılarda imdada VAR hakemi, sözüm ona yarı otomatik ofsayt sistemi çıktı da Szymanski'nin attığı ama yardımcının ofsayt diye iptal ettirdiği gol, geçerli oluverdi. İkinci yarı F.Bahçe, bir şeyler yapar mı diye düşündük ama yok. Hakem kararları açısından enteresan bir maçtı. Kaan'ın ayağıyla uzaklaştırdığı top açık koluna çarptı, devam kararı doğru. Bir oyuncu, topu ayağıyla uzaklaştırırken eline çarparsa penaltı olmaz. Kostic topu eliyle kesti, her ne kadar kolunu aşağı indirmeye çalışsa da kolu yine de açık. Karar doğru. Fakat belki de siz bu satırları okurken yarı otomatik sistem çok tartışılacak. Benim gördüğüm, Szymanski en az yarım metre ileride. Yardımcı hakem de ofsayt diye golü iptal etti ama ne hikmetse VAR golü geçerli sayıyor. Anlaşılır gibi değil. Cihan Aydın son 5-6 dakikaya kadar fena maç yönetmedi. Sonra bazı faul ve kart hataları yaptı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kol iyi yönetti 30.03.2025 Pazar
Talisca topa elini uzatıyor! 29.03.2025 Cumartesi
Ders alsınlar 21.03.2025 Cuma
Sonuca etki eden hata yapmadı 17.03.2025 Pazartesi
Süper yönetti! 15.03.2025 Cumartesi
Hakem cesaretli ve taviz vermedi! 10.03.2025 Pazartesi
VAR kararıyla yanlış penaltı! 03.03.2025 Pazartesi
Sonuca etki etmedi! 25.02.2025 Salı
Küçük iyi kontrol etti 18.02.2025 Salı
Etki altında kalmadan yönetti 17.02.2025 Pazartesi
Daha Fazla Gör