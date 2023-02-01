AHMET ÇAKAR

Ali Şansalan ve VAR skandalı!

Beşiktaş dün gece aldığı bir puanı öpsün de başına koysun. Özellikle ilk yarıda yarım düzine pozisyon vereceksin ama devreyi 1-0 önde bitireceksin! Tam bir futbol adaletsizliği. 2. yarıda da Beşiktaş'ın yakaladığı tek pozisyon yok ama çok kötü bir performans sonrası alınan 1 puan da bence başarı. Daha ilk dakikalardan itibaren Karagümrük rahat rahat gelmeye başladı. Borini kaçırdı, Colin Kazım kaçırdı, diğerleri kaçırdı. Ama Cenk denen çok önemli bir futbolcu kaçırmadı! Beşiktaş, ilk yarıda 2 defa geldi, birinde Cenk'in topu direkten döndü, diğerinde de golü buldu. İkinci yarı Karagümrük golle başladı. Maç boyu tel tel dökülen Beşiktaş savunması yine hata yaptı; Borini defansın arkasına sarkıp Ozdoev'in önüne bıraktı, o da beraberliği getirdi. Aslında bundan sonra Beşiktaş'ın oyunu domine edeceğini düşündük ama nafile. Ceza alanına kadar gelen Beşiktaş, üretemeyen Beşiktaş ve zaman zaman da kalesinde gol pozisyonları veren yine Beşiktaş! Karagümrük'e yazık oldu. 3 puanı kaçırdılar, belki de önemli bir farkı kaçırdılar. Beşiktaş haftalardır iyi oynuyordu ama dün gece Karagümrüklü oyuncuların son vuruş becerileri olsa belki de tarihi bir farkla yenileceklerdi. Oyuna baktığımız vakit 1 puan iyi ama Beşiktaş için şampiyonluk yarışında sonuç olarak 2 puan kayıp önemli bir zafiyet. Gelelim Ali Şansalan'a ve VAR'daki Serkan Tokat'a. İkisi de skandal. Karagümrük'ün ilk yarıda penaltı beklediği pozisyon var… VAR davet ediyor, aslında bence penaltı değil. Fakat ne hikmetse sonradan bir takım ofsayt çizgileri çekip, 'gol öncesi ofsayt var' diyerek işi bitiriyorlar. Ayrıca Beşiktaş'ın Cenk'le bulduğu gol öncesi pası veren Welinton, TV görüntülerine göre elle oynayarak verdi. Fakat VAR'dan davet, hakemden ses yok!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın