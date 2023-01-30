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AHMET ÇAKAR
Kural hatası var

Kural hatası var

30.01.2023, Pazartesi
Ne Ferdi'si ne Altay'ı ne Batshuayi'si ne de Crespo'su... Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksa Valencia yapacak. Savruk bir futbolcu gibi görünse de, bazen çok tuhaf hatalar yapsa da gol şansı çok yüksek bir isim. Mesela Kasımpaşa'nın attığı golde Valencia'dan başlayıp Szalai'ye kadar devam eden hatalar zinciri vardı. Üstelik Fenerbahçe iyi oynamıyordu. Fakat birden iki dakika içinde Valencia ortaya çıkıp, maçı 2-1'e getiriverdi. İlkinde defans arasına çok iyi sızıp penaltı kazandırdı. Hemen akabinde de müthiş bir vuruş tekniği ile kötü giden çok şeyi lehe çeviriverdi. Homurdanmalar ıslıklanmalar başlamıştı ama ikinci yarı gelen goller ve ortaya konan futbol taraftarı tekrar kenetleyiverdi. Baktığımızda Fenerbahçe özellikle ikinci yarıdaki oyunu ile silkelenmiş görünüyor. Dedik ya Valencia kaç maçtır kurtarıyor. Bana göre Fenerbahçe'nin tartışmasız birinci forveti. Maçta çok önemli bir kural hatası yaşandı. Valencia'nın penaltı vuruşu direkten döndü. İkinci defa topa dokundu ve hakem haklı olarak endirekt vuruş verdi. Fakat VAR uyarısıyla vuruş tekrarlandı. Kalecinin ayakları çizgiden ileride. Bu penaltı kaleci tarafından kurtarılmış olsa kesin tekrarı gerekiyordu ve doğru karar olacaktı. Ama FIFA kuralları gereği kaleci topu kurtarmadığı takdirde direkten de dönse auta da gitse tekrar edilmez. Kalecinin çizgiyi terk etmesi abartılı şekilde ve penaltıyı atacak oyuncuyu etkilerse tekrar edilir ki buna da VAR hakemi değil hakem karar verir. 30 santimin etkilemesi diye bir şey olamaz. Çok açık bir kural hatası

LALE ORTA YIPRANMAMIŞ!
Yeni MHK hayırlı olsun. Lale Orta; tertemiz, dürüst bir akademisyen. Benim devrimin hakemlerinden. Türkiye'nin FIFA kokartlı ilk kadın hakemi ve yıpranmamış bir isim. Ekibinde de bazı arkadaşlarla görev yaptım. Çoğunu tanıyorum. Mayısa kadar cadı kazanı gibi olacak ligimizde doğru hakem atama ve eğitimlerini yaparlar.
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