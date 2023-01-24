24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ahmet Çakar Utanmazlık ve aymazlık!
AHMET ÇAKAR
Utanmazlık ve aymazlık!

Utanmazlık ve aymazlık!

24.01.2023, Salı
Ümraniye'de hakemlik adına bir utanç gecesi yaşandı. Maç 1-1'ken son dakikalara doğru Fenerbahçe galibiyet golünü buldu. Yardımcı hakem ofsayt kaldırdı. Halbu ki ofsayt yoktu ama VAR hakemi pozisyonun başlangıcında Geraldo'ya yapılan açık faulü görmezden gelip hakemi uyarmadı. Ama iddia ediyorum hem hakem Bitigen hem de VAR hakemi, Geraldo'ya yapılan faulü görmelerine rağmen ne düdük çaldılar ne de birbirlerini uyardılar. Ama Allah'ın sopası öyle büyük ki bu golden birkaç dakika sonra bu sefer Ümraniye, Umut Nayir'le beraberliği yakaladı. Aynı VAR hakemi bu sefer orta hakem Bitigen'i uyarıp Batshuayi'nin çekildiğini yani pozisyonun başlangıcında faul olduğunu bildirdi. Ümraniyespor'un attığı beraberlik golünün iptali doğru karar. Çünkü Batshuayi'yi çektiler. Ama dramatik soru şu; bu soruyu VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na da soruyorum. İptal ettiğiniz bu golden birkaç dakika önce F.Bahçe'nin golü öncesi Geraldo'ya yapılan açık faulü niye görmediniz? Ya da görmek istemediniz. Bunun adı utanmazlıktır. Bunun adı aymazlıktır. Bunun adı büyük takımı kayırıp, küçük takımı boğmaktır. Türk hakemliğinde işler aleni şekilde manipüle edilir hale geldi. İşin sonu kötüye gidecek. Kimse Geraldo'ya faul yok diye anlatmasın. Açık bir faul var. Sonuç olarak Fenerbahçe çok net bir şekilde hakem yardımıyla üç puana ulaştı ve şampiyonluk yarışına devam ediyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Beş dakikada işi bitirdiler 23.01.2023 Pazartesi
Şansalan’a tam not 22.01.2023 Pazar
Kondisyonu iyi duruşu sakin 16.01.2023 Pazartesi
Bitigen’i çok beğendim, hatasızdı 15.01.2023 Pazar
Alnı öpülesi bir yönetim 09.01.2023 Pazartesi
Korkutucu mesajlar verdi 05.01.2023 Perşembe
Antalyaspor’u infaz ettiler! 04.01.2023 Çarşamba
Sakın hakemlik yaptırmayın! 30.12.2022 Cuma
Hata değil düpedüz kasıt var 26.12.2022 Pazartesi
Meler mükemmel yönetti 25.12.2022 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA