AHMET ÇAKAR

Utanmazlık ve aymazlık!

Ümraniye'de hakemlik adına bir utanç gecesi yaşandı. Maç 1-1'ken son dakikalara doğru Fenerbahçe galibiyet golünü buldu. Yardımcı hakem ofsayt kaldırdı. Halbu ki ofsayt yoktu ama VAR hakemi pozisyonun başlangıcında Geraldo'ya yapılan açık faulü görmezden gelip hakemi uyarmadı. Ama iddia ediyorum hem hakem Bitigen hem de VAR hakemi, Geraldo'ya yapılan faulü görmelerine rağmen ne düdük çaldılar ne de birbirlerini uyardılar. Ama Allah'ın sopası öyle büyük ki bu golden birkaç dakika sonra bu sefer Ümraniye, Umut Nayir'le beraberliği yakaladı. Aynı VAR hakemi bu sefer orta hakem Bitigen'i uyarıp Batshuayi'nin çekildiğini yani pozisyonun başlangıcında faul olduğunu bildirdi. Ümraniyespor'un attığı beraberlik golünün iptali doğru karar. Çünkü Batshuayi'yi çektiler. Ama dramatik soru şu; bu soruyu VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na da soruyorum. İptal ettiğiniz bu golden birkaç dakika önce F.Bahçe'nin golü öncesi Geraldo'ya yapılan açık faulü niye görmediniz? Ya da görmek istemediniz. Bunun adı utanmazlıktır. Bunun adı aymazlıktır. Bunun adı büyük takımı kayırıp, küçük takımı boğmaktır. Türk hakemliğinde işler aleni şekilde manipüle edilir hale geldi. İşin sonu kötüye gidecek. Kimse Geraldo'ya faul yok diye anlatmasın. Açık bir faul var. Sonuç olarak Fenerbahçe çok net bir şekilde hakem yardımıyla üç puana ulaştı ve şampiyonluk yarışına devam ediyor.

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