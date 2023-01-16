AHMET ÇAKAR

Kondisyonu iyi duruşu sakin

F.Bahçe çok önemli bir kırılma noktasını zor da olsa geçmeyi bildi. G.Saray mağlubiyetinin ardından 4 puana çıkmış fark, olası kayıpta daha da büyüyecekti. İlk devre çok kötü bir F.Bahçe izledik. Kaleci Günay'ın hatasından gelen Valencia golünden başka bu yarıda F.Bahçe'nin yaptığı hiçbir şey yok. Üstelik savunma da yapamadılar. G.Antep'in 3-4 tane gol pozisyonu var, golü bulamamalarının yegane nedeni de beceriksizlik. İkinci yarı F.Bahçe daha iyi oynarken golü yedi. Aslında golden hemen önce Valencia'nın kaçırdığı çok önemli bir pozisyon vardı. Olmadı, dönen topta da Kitsiou beraberliği getirdi. Aslında maç berabere bitecekti ki Sagal'ın sorumsuzca yaptığı hareket ikinci sarı karttan kırmızıyı getirdi. Bu dakikadan sonra tüm kontrol ve pozisyonlar F.Bahçe'nin lehineydi. Dönen toplar, yakalanan pozisyonlar, galibiyet golü, ha geldim ha geleceğim diyordu ki uzatmaların ilk dakikasında Valencia, F.Bahçe'nin umutlarını tekrar canlandırıverdi. F.Bahçe'nin mevcut oyuncuları içinde en meziyetli santrforu tartışmasız Valencia'dır. O galibiyet golünü atacak pek az golcü var. Çaprazdan, dar açıdan tam köşeye vurabilmek, vuruş tekniği açısından herkesin harcı değil. Hakem Mustafa Kürşad Filiz'in belli pozitif yanları var. Fizik kondisyonu iyi, duruşu sakin ve genel olarak objektif olmaya çalışıyor. F.Bahçe'nin yediği ilk gol öncesi Ferdi'nin topa müdahalesi olmasına rağmen faul verdi. Bazı kartları atladı. Birkaç faulü de yanlış çaldı.

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