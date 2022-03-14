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AHMET ÇAKAR
Hakem mükemmeldi

Hakem mükemmeldi

14.03.2022, Pazartesi
F.Bahçe, Alanyaspor karşısında çok gösterişli bir galibiyet aldı. Fakat dün gece gösterdi ki bazı oyuncular, sadece Fenerbahçe için değil dünyadaki tüm takımlar için önemli. Bunun başında da kaleci Altay geliyor. Öyle kritik anlarda öyle toplar çıkardı ki, maçın bence Rossi ile birlikte en önemli ismi. Sarı-lacivertliler maça iyi başladı. Kapandılar, çıktılar ve golü buldular. Golün pasını veren Altay, golü atan da Rossi... Golün pası ne kadar bilinçli ise Rossi'nin son anda vurduğu topta da şans ve kaleci hatası faktörünü ortaya koymalıyız. İkinci yarı F.Bahçe iki golle üstünlüğü aldığı an ne olduysa oldu. Konsantrasyonunu kaybetti, Ozan oyundan düştü ve onun tarafından art arda iki Alanya golü geldi. İşte dedik ya bazı oyuncular, kalitesi ile kötü giden bir şeyi iyiye çevirebiliyorlar. Mesut da yoruldu yerine giren Arda -ki Türk futbol tarihinin en önemli yıldızlarından biri olacak- F.Bahçe'yi öne geçiriverdi. Arda sadece gol atmadı, 5. golde de kafayı kaldırdı adrese teslim mükemmel bir orta ile Berisha'ya golü attırdı.
İsmail Kartal'a tavsiyem her hafta Arda ile başla. Pişsin seneye daha güçlü hale gelsin. Çünkü görünen o ki Mesut, pas hatası yapmasa da fizik olarak hiçbir zaman eski Mesut olamayacak
Hakemlerin deprem yaşadığı haftada Volkan Bayarslan'ı çok beğendim. Kusursuz yönetti. Üstelik tecrübeli bir hakem değil. Verdiği penaltı kesinlikle doğru, VAR müdahalesi de yerinde. Oyuncular iyi niyetliydi, maç kolaydı bahanesine sığınmayalım. Hakem mükemmeldi.
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