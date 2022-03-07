AHMET ÇAKAR

Kasıt yok, düşünce top!

Dün gece F.Bahçe fark yemediyse bunu bazı oyuncuların yaptıkları onur mücadelesine borçlular. Düşünebiliyor musunuz; 17. dakikada bir kişi eksik kalıyorsunuz, ardından da geriye düşüyorsunuz… Böyle bir maçta, bu şartlarda puanı kurtarabilmek her baba yiğidin harcı değil… F.Bahçe oyuna iyi başladı. Özellikle sağ kulvarı çok iyi kullandı, fakat işte o dakikalarda İrfan Can'ın kırmızı kartı geldi. Aslında baktığımızda geri kalan bölümde de F.Bahçe; Mert Hakan, Osayi, Kim, Szalai gibi oyuncuları ile çok iyi mücadele etti. İşte bu dakikalarda Nwakaeme'nin golü ile Trabzonspor öne geçti. İkinci yarı 'Trabzon farka mı gidecek?' derken F.Bahçe hâlâ çok iyi mücadele ediyor ve çok iyi oynuyordu. Duran bir topta da Mert Hakan'ın ortasına Zajc'ın kafası F.Bahçe'ye beraberliği getirdi. Aslında F.Bahçe bu iyi mücadelesini kayıpla da bitirebilirdi. Son bölümde Nwakaeme'nin direkten dönen bir topu var… Onun gibi oyuncunun mutlak gol yapacağı bir pozisyon. Ama olmadı!

Sonuçta Trabzonspor'un kaybı yok! Şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam ediyorlar ama dün gece hakemlik açısından kara bir geceydi. İrfan Can'ın kırmızı kartı yanlış. Siopis kayarak geliyor, İrfan Can topa vurmaya çalışıyor, zamanlama hatasından kavalına basıyor ve sonra da bastığını fark edip zıplıyor. Kasıt yok, düşünce top! Karar doğru değil. Ayrıca Zorbay Küçük için çok üzüldüm. Mutlak vermediği sarı kartlar var, yanlış fauller var. Dua etsin maç berabere bitti de başı büyük derde girmeyecek. Hakem atamalarını MHK değil de federasyon bir adam yapar da gece yarısı hakemleri açıklarsanız, olacağı budur zaten.

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