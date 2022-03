AHMET ÇAKAR

Uğurcan varsa hiç sorun yok!

Trabzonspor her kulvarda yoluna doludizgin devam ediyor. İki tane temel özelliği var. Çok rahat pozisyon üretiyorlar, diğer bir deyimle çok iyi atak oyuncuları var. İkincisi ise mükemmel bir kalecileri var. Mükemmel kaleci kritik anlarda çok kurtarıcı oluyor.

Mesela dün gece uzun süre maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ederken başta Abdullah Avcı ve tüm Trabzonsporlu oyuncular haklı olarak diken üstündeydiler. Yenilecek bir gol, maçı uzatmaya taşır, ondan sonra da ne olacağı belli olmaz. İşte o kritik anlarda Trabzonspor, Antalyaspor'a pozisyonlar verdi. Ama bu dakikalarda gollük vuruşlarda sahneye her zamanki gibi Uğurcan çıktı.

Maç aslında Trabzonspor'un ağır üstünlüğüyle başlamıştı. Visca-Djaniny ortaklaşa yapımı gol, Trabzonspor'u öne geçirdi. Şurası kesin, Djaniny çok etkili bir oyuncu. Şanssızlığı, 'Cornelius mu, Djaniny mi' seçiminde Cornelius'un seçilmesi.

İkinci yarı her iki takımın da bulduğu önemli pozisyonlar var. Hele hele birinde Trabzonspor'un aynı anda iki topu direkten döndü. Önce Bakasetas vurdu, ardından da Kouassi… İkisi de direğe takıldı.

Maçı rahatlatan adam, Berat oldu. Ama gol aslında Berat'ın değil. Abdülkadir, Cornelius'un koşu yoluna mükemmel şekilde yuvarladı, defans çeldi, Antalyaspor file bekçisi de kalesini boşalttığından Berat boş kaleye golü yaptı.

