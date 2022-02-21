AHMET ÇAKAR

Meler kusursuz yönetti

Trabzonspor için artık sadece şampiyon demiyoruz... 'Kusursuz fırtına' bile onlar için eksik kalıyor. Trabzonspor artık hortum... Her şeyi, evleri uçuran, arabaları deviren bir hortum gibiler. Kolay değil, Alanya gibi bir takımı, ilk yarıda dörtleyip bıraktılar... 5, 6 hatta 7 de olabilirdi... Bu gollerin büyük kısmı Alanyaspor teknik direktörünün manasız tutkusundan geldi. Kaleci, sağ bek, sol bek, ceza sahası içinde paslaşırken topu kaptırdılar, art arda da golleri yediler. Ama fark etmez, Trabzonspor işi kafada da bitirmiş. Konyaspor'u yendikten sonra 'Bu iş tamam' demişler, dün de şov yaptılar.

Türkiye'nin en iyi taktik disiplin anlayışı kesinlikle Trabzonspor'da... En yüksek forvet gücü de onlarda. Puan farkı da ağır şekilde onlarda olunca bu sene işte o sene oluverdi. Halil Umut Meler için kolay maçtı. Hiçbir problem yaşamadan ve yaşatmadan o da kusursuz yönetim gösterdi.



İKİ PENALTIDA DA DOĞRU KARAR VERDİ

Fenerbahçe'ye gelince yendiler, çok iyi oynamadılar, 3 puanı aldılar ama artık Fenerbahçe'de gündem; Ali Koç falan değil! Başta Arda Güler olmak üzere birkaç genç futbolcu… Artık seyirci hiçbir hedefi kalmamış F.Bahçe'de gençleri ile övünüyor. Arda'ya baktığımızda kumaşı çok iyi. Çok da iyi oynadı ama gelişimini nasıl sürdürecek kestiremiyoruz. Aslında F.Bahçe'de 90 dakikada bulduğu penaltılar dışında fazla pozisyon yok. Hele hele ikinci yarıda tekrar sahalara dönen Altay'ın birkaç önemli kurtarışı olmasa sonuç, çok kötü futbol oynayan Hatay karşısında çok farklı olur. Gerçekten Hatayspor, eski Hatay değil! Alan gidiyor. Pozitif futbol adına yaptıkları bir şey yok. Sonuçta Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar yapması gereken; maç kazanmakla birlikte olabildiğince genci sahaya sürmek. Belki içlerinden biri veya ikisi kalıcı olabilir. Hakem Yasin Kol'u beğendim. Maç boyunca soğukkanlıydı. Verdiği iki penaltı kararı da doğru.

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