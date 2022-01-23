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AHMET ÇAKAR
Penaltıyı vermediler

Penaltıyı vermediler

23.01.2022, Pazar
İlk devre bittiğinde Fenerbahçe, 'Biz bu ilk yarıyı niye 3-4 farkla önde bitirmedik' derken maç bittiğinde ise 'Allah'a şükürler olsun 1 puan alabildik' dediler. Gerçekten de öyle...
İlk yarı çok rahat oynayan, baskı yemeyen, Crespo ve Zajc ile orta saha üstünlüğünü eline geçiren ve birçok pozisyon üreten Fenerbahçe vardı. Bu yarıda soldan Valencia çok iyi getirdi, Zajc'a çıkarttı, o da golü yaptı. Aslında birebir aynı pozisyonu İrfan Can gibi sol ayağı çok iyi olan oyuncu atamadı. Belki İrfan Can atsaydı tüm dengeler değişmişti.
İkinci yarıya bir baktık, sahada Fenerbahçe diye bir takım yok. Sivasspor ezdi, sağdan geldi, soldan geldi, çizgiden çıkartılan toplar, direkten dönen şutlar ve sonunda da Henrique'nin mükemmel golü. Frikikte herkes orta yapacak sandı, o kaleye vurdu. Şimdiii… Henrique'nin golü çok güzel ama F.Bahçe kalecisi Berke bu golü yememeli. Top köşeye falan gitmiyor, kalenin ortasında ve elinin üzerinden geçip gol oluyor. Bu golü yiyorsanız ve daha önceki maçlarda da benzeri goller yemişseniz Fenerbahçe seviyesindeki kaleciliğiniz tartışılır.
Sonuçta son 10 dakika Fenerbahçe için bitse de gitsek dakikalarıydı. Sadece mücadele olarak değil buna bağlı olarak fizik yönden de çok ezildiler. Üstelik yarısı olmayan Sivasspor'a karşı.
Hakem Alper Ulusoy, bazı maçlar iyi ama bazı maçlar anlamsız şekilde kötüleşiyor. İkinci yarıda o da tam anlamıyla dağıldı. Çalıp çalmadığı yanlış fauller ve tabii bence bir de VAR davet eksikliği vardı. Son dakikalarda Berisha'ya yapılan hareket bence penaltı. Ama VAR davet etmedi. Berisha tam topu vuracakken sol ayağına darbe var.
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