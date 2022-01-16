AHMET ÇAKAR

Trabzonspor dün kârlı mı zararlı mı belli değil. Aslında Sivas gibi bir deplasman üstelik ikinci yarısı çok ağır bir saha ve alınan bir puan . Bence fena değil. Trabzonspor oyuna kötü başladı ve Türkiye'nin en iyi kalecisi dediğimiz Uğurcan'ın da büyük hatası ile geriye düştü. Uğurcan elindeki topu hiç kendisine uymayacak şekilde kaçırıverdi. Böyle şok gollerden sonra hemen beraberliğin gelmesi morali yükseltir ki Abdülkadir Ömür'le de hazırlanışı güzel bir gol geldi. Vurabileceği yegane yer kalecinin bacaklarının arasıydı ve oraya vurdu. İkinci yarı kar yağışı artınca iki takım da risk almayıp az pas ama uzun toplarla sonucu değiştirebileceklerini düşündüler ama başaramadılar. Mete Kalkavan bence çok iyi maç yönetti. Yanlış verdiği bir faul kararı sonunda da Abdullah Avcı'yı atmak zorunda kaldı. Eğer Avcı hakaret etmemişse kırmızı kart ağır.

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FENERBAHÇE'NİN PARASINI YİYORLAR



F.Bahçe, camiasına acı çektirmeye devam ediyor. Kazansalar bile aynı şeyi söylerdim. İlk yarıda kaleye vurulan bir tek şut yok. İlk isabetli şutu gol oldu. Aslında bu gol, kaleci hatası mı Serdar Dursun'un golü mü belli değil. Çaprazdan çekilen bir serbest vuruş, arka direk dibinden kaleye giren top... Bazı futbolcular sadece F.Bahçe'nin parasını yiyorlar. Ne teknik katkıları var ne de ruhsal katkıları. Mesut; kafada işi bırakmış... İrfan Can bir türlü fizik olarak kuvvetlenemiyor. Gustavo artık bir emekli. Takıma uzun süredir zarar veriyordu dün de Berke'yi hem bozdu hem sakatladı hem de golü yedirdi. Yazık! İsmail Kartal ne yapsın. Eğer bir grubun kılavuzu karga ise Kartal'lar hiçbir şey yapamaz. Hakem genel olarak iyiydi. Fenerbahçe'nin yediği golde oyuncular 'Berke'ye faul yapıldı' diye itiraz ettiler ama ona faulü yapan bir Antalyalı değil Gustavo'nun kendisiydi.