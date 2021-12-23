AHMET ÇAKAR

Hem penaltı hem kırmızılar doğru

Fenerbahçe hisseli harikalar kumpanyasına dönmüş. Dün geceki Karagümrük maçı da tarihe geçti. 9 kişilik rakibine 60 dakika iki oyuncu fazla oynayıp kazanamamak dile kolay. İkinci yarı galiba oyuncular kesin kazanırız mantalitesiyle çıktılar, aslında birkaç pozisyon da buldular ama bir türlü sonucu alamadılar.

Fenerbahçe oyuna çok kötü başladı. Top F.Bahçe'de, top tutan adamlar onda ama tempo yok, pozisyon yok. Bu arada da Pesic ile Karagümrük'ün golü geldi

Devre biterken imdada haklı bir penaltı yetişti. Hem penaltı hem de rakipten iki adam eksildi. Bundan daha büyük avantaj var mı? İkinci yarı F.Bahçe'nin yaptığı tek şey, sağdan soldan orta yapmak. Bu, doğru strateji değildi. Uzun, hava hakimiyeti üstün oyunculardan kurulu Karagümrük defansı her topu neredeyse karşıladı. Oysa çabuk oynayıp, aralara bırakmak gömülü savunmalar için ideal. Üstelik Mesut gibi, İrfan gibi bunları yapabilecek oyuncuları vardı.

Sonuca baktığımızda Fenerbahçe'de hem puan hem oyun çok kötü görünüyor. Üstelik 9 kişi yenememenin de mutlaka magazinsel bir boyutu olacak.

Caner'i anlamak mümkün değil. Onu tanımasak kendini kasten attırdı diyeceğiz. Ama daha önceki yıllarda da bu tür ağır itirazlarına alışık olduğumuz için üstünde fazla durmuyoruz. Verilen penaltı doğru. Penaltıyla birlikte bariz gol şansının engellenmesinden dolayı gösterilen kırmızı kart da doğru. Çünkü Burak eliyle kesmese top kaleye giriyordu.

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