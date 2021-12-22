AHMET ÇAKAR

Trabzon yıldız oyuncu farkıyla

İnanılır gibi değil ama Trabzonspor dün geceki performansıyla Altay'ı yendi. İlk cümleyi garipsemeyin... Trabzonspor ikinci yarının ilk 10 dakikası dışında kötü oynadı. Verdiği pozisyonlar, direkten dönen top ve attığı goller dışında bulamadığı pozisyonlar cabası. Ama şampiyon olacaksanız, vasat oynarken de kötü oynarken de kazanmasını bileceksiniz. Hatırlayın yine kötü bir oyunla İzmir'de Göztepe'yi de yenmişlerdi.

Peki Trabzonspor kötü oynarken nasıl kazanıyor? Cevabı çok açık; yıldız oyuncu farkıyla. Mesela maç 1-1'ken 80. dakikada Uğurcan'ın karşı karşıya kurtardığı bir pozisyon var ki işte bu yıldız kaleci farkı. Ya da Cornelius... İlk golde çok zor bir vuruşu yaptı golü buldu. Galibiyet golünde Koita topu istop edip gideceğine göğsüyle Cornelius'un önüne bıraktı, galibiyet geldi. Oysa ilk yarı Altay çok diri ve iyiydi. Cebrail belki de sezonun en güzel golünü attı. 25 metreden 90'a giden bir top.

İlk yarı Trabzonspor adeta geveledi. Düşük tempo, ileriye oynayamayan oyuncular, sürekli pasla aslında hiçbir şey üretemeyen bir Trabzonspor vardı. Ama ikinci yarı doğru değişiklikler ve yıldız farkı galibiyeti getirdi. Bu tür galibiyetlerin de sezon sonu neyi getireceği çok açık ortada.

Ali Şansalan bence mükemmel maç idare etti. Trabzonspor'un attığı ikinci golde Altaylılar Koita topu eliyle Cornelius'a attı diye itiraz etseler de açık bir göğüsle oynama yani gol temiz.



G.SARAY ARTIK LİGİ BIRAKTI

Gelelim Galatasaray'a; zaten havlu atmışlardı, dün gece de Adana'da hem ligi bıraktılar hem ikinciliği bıraktılar hatta üçüncülük ve dördüncülük de bırakıldı. Galatasaray'ı hayata ve lige bağlayan bu sene için yegane unsur, Avrupa. Yoksa çoktan Galatasaray'da sular kaynamıştı. Ama bundan sonra da kaynamayacağının pek tabii ki garantisi yok.

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