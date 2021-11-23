AHMET ÇAKAR

Galiba bu yıl o yıl

Trabzonspor için bazı şeyler söylemek istiyorum ama açıkçası nazar değer diye korkuyorum. Gaziantep deyip geçmeyin, zor takım ama Trabzonspor ilk yarıda elini kolunu sallayarak 3 gol attı ve istediğini alarak işi bitirdi. Trabzonspor camiasına sorsanız, 'bir pazartesi klasiği' derler ama asla kolay maç değildi ve kazanarak geçmenin yarışta büyük önemi vardı. Bordo-mavililer bunu başardı. Ben birkaç hafta önce demiştim ki 'Acaba bu yıl o yıl mı?' Galiba bu yıl o yıl.

Önce şunu söyleyelim; bazı futbolcular vardır, kulübe mal olur. Bazı kulüpler vardır, futbolcunun ismiyle anılırlar. Nwakaeme bunlardan biri. Performansıyla Trabzonspor'un başarısında en büyük payın sahibi olan oyuncu.

İlk yarıda Trabzonspor işi bitiriverdi. İlk gol şans mı, kaleci hatası mı, yoksa Allah'ın takdiri mi belli değil. Zaten bu dakikadan sonra her şey çorap söküğü gibi geliverdi.

Maçı izlerken sosyal medyada çok ciddi bir hakem muhalefeti vardı. Oyunun başında kırmızı kart görmesi gereken Vitor Hugo'dan bahsediyorlardı. Evet, çok tartışılabilecek bir karar. Maçın başı faul ve kırmızı kart görmesi gereken Hugo… Bu iş için kesin diyemiyorum. Farklı açılardan bakıyorum, farklı yorumlara açık. Ama bir açı var ki o da çok açık... Trabzonspor için bu sene, her geçen hafta o sene oluyor.

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