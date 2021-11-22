AHMET ÇAKAR

attılar... Dünkü maçın özeti bu. İkinci yarı G.Saray, Fenerbahçe'yi sahadan sildi. En az 3 net gol pozisyonu var, Berke ve Koreli Kim devleşti, Galatasaray'ın golüderken maçın bitimine dakikalar kala Crespo ile Fenerbahçe golü buldu, lige tutundu, belki de Vitor Pereira ile Ali Koç'un kellesini kurtardı ve Galatasaray'ı çok ama çok derin bir uçuruma sürükledi.. Bugolün sahipleri virtüözler. Kerem,Allah onu Türk futboluna bağışlasın,müthiş bir kontratak başlattı, verdi-aldı ve penaltı vuruşu gibi bir vuruşlagolü yaptı.Fenerbahçe'nin attığı gol daha da muhteşemdi. İrfan Can'ın topu alışı, derhal Mesut'un kaçtığını görüp ona atması, Mesut'un saliselerle ofsayttan kurtuluşu ve F.Bahçe'nin beraberlik golü.Onu ancak eski bir hakemanlayabilir.Yine ilk yarıda Berkan'ın eline çarpantop bence penaltı değil zira top çok yakınmesafeden geliyor ve kol doğal konumunda.İkinci yarı Tisserand'ı attığı pozisyondapenaltı bile yok. Hem faul veriyorhem Tisserand'ı atıyor. Bu faul gololuyor ama VAR davetiyle Diagnerakibini ittiği için gol iptal ediliyor.Asıl şeytanlık bundan sonrabaşlıyor. Bitime saniyeler kalabir korner atışındaittiği gibiitiyor.Diagne'nin golünü iptaleden hakem ve VAR hakemi,Serdar Dursun'un buhareketi için penaltı davetiyapmıyor.