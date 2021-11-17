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AHMET ÇAKAR
Allah Kerim…

Allah Kerim…

17.11.2021, Çarşamba
Kazanmak önemliydi ve kazandık. Böyle maçlarda iyi oynamak gerekmiyor. Şartlar ne olursa olsun kazanmak gerekiyor. Üstelik maça mağlup başladık. Orta sahada kaptırdık ve maçın başında golü yedik. İlk yarıda rakip Karadağ'a orta sahada manasız kaptırdığımız toplarla gereksiz pozisyonlar verdik. Bir pozisyonumuz var, orada da Kerem ile beraberliği bulduk. Belki de ilk yarıda ve hatta tüm maç boyu bulduğumuz yegane pozisyondu. Sağdan Abdülkadir ortaladı, Kerem yüksekteki topa iyi vurup beraberliği yakaladı. Bu tür final maçlarında beklenmedik şekilde geriye düştüğünüzde beraberlik golü umumiyetle kırılma anı oluyor.
İkinci yarıdaki Berat-Orkun değişikliği çok doğru bir değişiklikti. Kontrol hep bizde ama pozisyonumuz yok, ta ki Orkun'un 25 metreden vurup filelere yolladığı topa kadar. İşte bu gol, bize Play- Off'u getirdi. Ondan sonra sıkıntılı dakikalar başladı. Herkesin aklında, 'Norveç Hollanda'yı yenebilir mi' sorusu vardı. Fakat Hollanda golü bulunca ikinciliğe razı olduk.
Asıl zorluk bundan sonra. İki tane çok ciddi Avrupa takımını elemek zorundayız. Hele hele bunların içinde Portekiz ve İtalya'nın da olduğunu düşünürsek işimiz asla kolay değil ama Allah Kerim diyoruz.
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