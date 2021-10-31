AHMET ÇAKAR

Beşiktaş, tel tel döküldü... Yakaladığı pozisyon yok gibi... Rakibin golü ve en az iki-üç pozisyonu daha var. Hele hele yedikleri gol ve benzer durumlarda Hatay'ın yakaladığı pozisyonlarda tamamen amatördüler. Çıkarken kaptırılan toplar, Vida'nın hatasıyla gelen gol Beşiktaş'ı darmadağın etti. Hemen sonra Montero kaptırdı, yine gol geliyordu ki Hatay kaçırdı. İlk devre sıfır bir Beşiktaş. İkinci yarı biraz kıpırdasalar da baktığımızda pozisyonları yok. Eksikler ve yorgunluk mazeret olamaz. Attıkları tek gol var o da Mehmet Topal'la geldi... Topukla kaleye 10 metreden vurdu. Köşeden gol oldu. Hakem verse belki de yılın golü olacak ancak ofsayt diye iptal edildi. Kesinlikle ama kesinlikle hatalı karar. Çünkü Montero, kaleciye en az 8 metre uzakta. Top kendisine çarpmıyor. Kaleciye müdahalesi yok. Kalecinin görüş alanını kapatmıyor ama Cüneyt ve yardımcısı anlamsız şekilde golü iptal etti. Şöyle sormak lazım; Montero o an orada olmasaydı kaleci bu topu kurtarabilir miydi? Tabii ki hayır. Çünkü kaleci Mehmet Topal'ın o kadar uzaktan topukla vuracağını hiç kestirememiş ve konsantre olamamıştı hepsi bu.

***

AYDINUS İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR



Fenerbahçe çok ağır bir yara aldı. Sadece 3 puan kaybetmedi, çok önemli oyuncularını da sakatlığa kurban verdi. Altay, Gustavo, Valencia kaçar hafta yoklar belli değil. Kayıp 3 puan pek tabii ki beraberinde ciddi anlamda iç karışıklık meydana getirecek. Ali Koç'a megafon hatırlatılacak ve galiba maalesef oklar Pereira ve yönetime dönecek. Aslında ilk yarıya baktığımızda ilk 10 dakikada Konya'nın golleri geliverdi. Hepsi hata, ilk golde Pelkas uzaklaştıramadı, Soner harika vurdu. İkincisinde de arka direkte bomboş Abdülkerim kafayla gol yaptı. Ne olursa olsun Altay'ın bu kafayı çıkarması gerekirdi. Aslında ilk devreye baktığımızda 3-4 olurdu, maçın geneline baktığımızda da Konya maçı 7-2 falan kazanabilirdi. İkinci yarı şanssızlıklar da var. Valencia'nın kaçırdığı goller, art arda yaşanan sakatlıklar ve son dakikalarda İrfan Can'ın muhteşem golü ama yetmedi. Maç Konya'nın hakkıydı ve F.Bahçe için artık çok zor günler başlıyor. Hakem Fırat Aydınus harikalar yaratmaya devam ediyor. İyi maçlar yönetiyor, dün gece iyi değildi tek kelimeyle mükemmeldi. Adeta ikinci baharını yaşayan biri gibi. Tebrikler Fırat Aydınus.