AHMET ÇAKAR

Bir penaltı daha vardı!

Çok garip… Bu sene sıkıntılı maçlar oynayan Başakşehir, ligin şampiyonluk adayı iki takımı da yenme becerisi gösterdi. F.Bahçe'yi yenmişlerdi, dün gece de Beşiktaş'ı mağlup ettiler. Ve pek tabii ki hak ederek yendiler. Önce şunu söyleyeyim, her iki takımın da santrforu siyahi ve ikisi de ligimiz için çok önemli oyuncular olduklarını gösterdiler. Başakşehir santrforu Okaka iki golde de vuruş tekniğini çok iyi gösterdi. İlk yarıda Mert'in büyük hatası, tamamlayan Okaka. İkinci yarıda bu sefer Volkan'ın büyük hatası, tamamlayan Teixeira. Maç dengeye oturmuştu ki sahneye bu sefer Gulbrandsen ile Okaka çıktı. Aslında Okaka'nın 2. golü Gulbrandsen'e yazar. Sağdan inişi, pas zamanlaması mükemmel. Beşiktaş'a şunu diyelim; kötüydüler. Batshuayi ve Ghezzal dışındaki bütün futbolcular beklenenin altındaydı. Ve defansif zafiyet devam ediyor. Mert'i oynatmak, ilk yarı performansına bakınca hataydı ama aynı Mert 2. yarıda %100'lük iki pozisyonu çıkardı. Beşiktaş, bu sene bir türlü sakat ve cezalılar nedeniyle ideal ilk 11'ini oluşturamıyor. İdeal 11'den öte basit, yerleşim hatasından gelen goller yiyorlar. Bana göre dün gecenin kazananı Emre Belözoğlu oldu. Son şampiyonu yendi, üstelik oyuna soktuğu Gulbrandsen ile de maçı çözdü. Gelelim hakeme… Beğenmedim. Yanlış fauller çaldı. Orta sahada bir faulde, 1-2 metrenin hesabını yaptı. Yanlış kartlar çıkardı. Ve bence Beşiktaş'a vermediği bir penaltı daha var. VAR yardımı ile verdiği penaltı %100 doğru. İkinci yarıda soldan ortalandığında Başakşehirli oyuncunun kolu yapışık olmasına rağmen yapışık kolu topu kesiyor. Bence penaltı. Çünkü top uzaktan geliyor ve şiddeti çok yavaş. Burada da VAR daveti gerekliydi.

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