AHMET ÇAKAR

Trabzon’un tek zaafı pozisyon hatası

Önce şunu söyleyelim; Trabzonspor, Molde'den iyi takım... Daha sonra şunu söyleyelim; yeni transferler faydalı. Hamsik ve Gervinho dün gece kendilerini fazla parlatmasalar da özellikle Gervinho'nun hareketliliği Hamsik'in öldürücü pasları ilerisi için umut verici. Ama acı taraf şu; Molde dört kere geldi, 3 gol atıp beraberliği yakaladı. Böyle goller yenmez... Dikkat edin, Trabzonspor'un yediği ikinci ve üçüncü golde Moldeli oyuncu bomboş. Demarke vaziyette

Trabzonspor, maça golle başladı. Bir kornerde ön direkte Nwakaeme ile çalışılmış bir gol buldu. Daha sonra dedik ya Molde ilk defa geldi, Serkan'ın arkasına bırakıverdiler, Molde beraberliği yakaladı. İkinci golde bir yan topta Vitor Hugo'nun geçen sene çok kez yaptığı gibi Trabzonspor öne geçti. Ama akabinde baktık adamlar yine geldi, bomboş pozisyonda golü attı. Trabzonspor üçüncü golü de buldu ama yine yediler. Son saniyede Trabzonspor penaltıyı da buldu, bu sefer Bakasetas direğe takıldı. İşin ilginci şu; "Trabzonspor penaltıyı atar kazanır" diyorduk, top direkten döndü, dönen topta az kalsın Molde golü bulup, kazanıp gidecekti.

Sonuçta iş rövanşa gitti. Deplasman gol kuralı ortadan kalktığına göre Trabzon bu takımdan iyidir ve rövanşı kazanacak kalitededir. Ama dikkat etmeleri gereken husus yenen basit goller, bu gollerde yapılan pozisyon hataları. Çünkü bu zaaf giderilmezse lig maçlarında da Trabzonspor'u büyük problem bekler.

Hakemi çok beğendim. Aslında maç kolaydı ama sıfır hataya yakın bir maç yönetti.

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