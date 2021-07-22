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Haberler Ahmet Çakar Dördüncü lig takımı gibi!
AHMET ÇAKAR
Dördüncü lig takımı gibi!

Dördüncü lig takımı gibi!

22.07.2021, Perşembe
Şimdi birçok Galatasaraylı ve belki de Terim "Hazır değildik, oyuncularımızın birçoğu idmansızdı, sonuç normal" dese de onlara sormak istediğim şey şu: Peki PSV neden hazırdı? Galatasaraylı oyuncuları tanımasam, Galatasaray formasını görmesem PSV, Hollanda 4. Ligi'nden bir takımla hazırlık maçı oynuyor herhalde derim. İlk paragrafımız Muslera'ya.. Hayatının en kötü maçını oynadı. Yediği 5 golün 3'ü ağır kaleci hataları. Zaten PSV, maça Muslera'nın ayağında olan topu debelenip, rakibine vermesiyle galip başladı. Çok garip bir şey farkettim. Modern futbolda nerede oynarsanız oynayın topun sizde kalması için uğraşacaksınız, kolay top kaybetmeyeceksiniz, topun olduğu yerde çoğalıp, rakip kaleye hızlı gideceksiniz. İnanın bana Galatasaray bunların hiçbirini yapmadı, yapamadı. Attığı kafa golü dışında da Galatasaray'ın tek poziyonu yok. Ayrıca böyle defans olmaz. Her gelen defansın arkasına topu bırakıyor, pozisyon oluyor veya top Galatasaray'a geçerse de PSV orta sahada basıp, topu alıveriyor. Dün gece Galatasaray için çok kötüydü. Bırakın iyi oynayanı, bırakın vasat oynayanı, bırakın kötü oynayanı hepsi çok çok kötü oynadılar. Sonuçta Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi… Bırakın bu PSV'ye İstanbul'da 4 gol atmayı, korkum o ki umarım İstanbul'da da kaybetmezler. Yazık oldu. Söylenecek fazla bir şey yok. Şampiyonlar Ligi bitti... Bu kadro Süper Lig'de ne yapar onu da düşünüyorum ama bu konuda karar vermek için daha erken.
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