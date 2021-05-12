AHMET ÇAKAR

Müthiş bir heyecan adeta tarih yazılıyor

Türk futbol tarihinin en heyecanlı, en garip ligine tanıklık ediyoruz. Adeta bir tarih yazılıyor. Birkaç hafta önce asla şampiyon olamaz dediğimiz Galatasaray, birkaç gol fazla atıp kazandığında şampiyon olacak. 7-8 hafta önce Beşiktaş bitirdi bu işi dediğimizde, şu anda şansı ancak yüzde 51.

Dün gece gerçekten çok tuhaf sonuçlar elde edildi. Beşiktaş kötü oynadı, kötü goller yedi. İlk yarıda Bertolacci attı, öne geçirdi. Devrenin sonuna doğru aslında Ndao ikiyi atsa maç böyle olmayacaktı.

Beşiktaş ikinci yarıya çok iyi başladı. Belki son 10-15 dakikaya kadar Karagümrük'ü boğdu. Bu arada Beşiktaş, en iyi oyuncusu Ghezzal'la da golü buldu. İşte futbol çok tuhaf ve fırıldık bir spor. Maç 1-1 olmuş ve Karagümrük 10 kişi kalmıştı. Haklı bir kırmızı kart geldi, herhalde seyredenler, 'Beşiktaş kazanabilir, en kötü berabere bitebilir' dedikleri anda 10 kişilik Karagümrük, belki de Beşiktaş'ın elinden şampiyonluğu aldı. Çünkü bütün bu dakikalarda Kadıköy'deki Fenerbahçe karşılaşmasından Sivasspor'un üstünlüğü ve 2-0'lık galibiyetinin haberleri geliyordu

Dedik ya korkunç bir lig izledik başından sonuna kadar. Sadece 1 hafta kaldı. Fenerbahçe büyük bir ihtimalle hem şampiyonluğu hem de ikinciliği kaybetti.

Peki kim şampiyon olacak? İşte bu sorunun cevabı çok zor. İddia ediyorum, tüm bu hafta benim de hakemlik yaptığım yıllar olan Zalad'lı yıllar konuşulacak.

Aradaki averaj farkı 2, fakat fazla gol atan Beşiktaş. Dolayısıyla Beşiktaş İzmir'de Göztepe'ye karşı kazandığında, Galatasaray'ın Malatya'yı Beşiktaş'tan 3 gol fazla atarak yenme zorunluluğu var. Kolay mı? Değil ama zor da değil. Maç İstanbul'da ve rakip ununu sermiş Malatyaspor. Bekleyeceğiz, izleyeceğiz.. Tüm SABAH okurlarına bol Zalad'lı haftalar diliyorum.

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