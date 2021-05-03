AHMET ÇAKAR

Gedson’a kırmızı kart çıkmalıydı

Galatasaray her zamanki gibi... Çok büyük iştah yok ama kazanıyorlar. Bu Galatasaray için şampiyonluk çok zor diyebiliriz ama bir-iki genç oyuncusu Galatasaray için gelecek demek. İlki Halil Dervişoğlu. Bonservis problemi giderilir mi bilmem ama giderilirse büyük kazanç olur. Attığı gol de büyük bir klas göstergesi. Topu alışı, dönüşü ve şutu. Kolay değil 21 yaşında bir delikanlı yapıyor bunları. Diğeri ise Kerem… Futbolu olgunlaştıkça çabukluğu, tekniği ve oyun zekasıyla çok önemli bir yere gelebilir. Onun haricinde baktığımızda Terim kırgın, bu soğukluk oyunculara da sirayet etmiş. İlk yarı pozisyon yok. Sadece Halil'in attığı gol var. Galatasaray ikinci yarı biraz daha kıpırdandı. Akbaba'nın golü çok güzel ama asist yine Halil Dervişoğlu'na ait. Sonuçta Galatasaray gelecek haftaki Beşiktaş maçını bekliyor. Kazanmak isteyecekler, kazandıktan sonra da Beşiktaş'ın sonraki maçlarından puan kaybını... Bence artık Galatasaray'ın mücadelesi lig ikinciliği için olmalı. Yoksa Beşiktaş ile Galatasaray'ın oynadığı futbola, coşkuya, arzuya bakıyoruz çok büyük fark var. Galatasaray asla böyle değildi ama soğukluk başta Fatih hocadan tüm takıma yansımış gibi görünüyor. Gençlerbirliği için fazla iyi şeyler söyleyemeyeceğiz. Muhtemelen düştüler. Rahmetli İlhan Cavcav'ın kemiklerini sızlatıyorlar. Düşünce çıkmak çok zor ve görünen o ki Gençlerbirliği'ni çok kötü günler bekliyor. Hakem Halis Özkahya'ya soruyorum, Gedson Fernandes'in yaptığı hareket sarı mı, kırmızı mı? Sarıysa niye sarı? Kayarak geliyor, ani atağa çıkmak isteyen rakibine uçarak topu hiçbir şekilde düşünmeksizin ayak bilek karışımı basıyor. Bence kırmızı. Sarı vermek eyyamdır.

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