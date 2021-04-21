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AHMET ÇAKAR
Fırat alnı öpülesi bir maç yönetti

Fırat alnı öpülesi bir maç yönetti

21.04.2021, Çarşamba
Şimdi artık kartlar yeniden dağıtılıyor. Beşiktaş'ın kaybı öngörülebilirdi. Ama ortaya konan futbol yakalanamayan bir tek gol pozisyonu... Beşiktaş, iyi değil. Kısaca Beşiktaş'ta oyun ve moral aşağı düşmüş durumda. Oysa 3-5 hafta önce Beşiktaş şov yapıyordu. Kazanamasalar bile inanılmaz bir coşku, inanılmaz bir motivasyonla oynarlarken dün gece bunların hiçbirini göremedik. Üstelik dün gece Abuobakar ile başladı Beşiktaş. Ama etkisiz. İkinci yarıda da adale çekmesi yüzünden oyundan çıktı. Eski Beşiktaş çok farklıydı. Coşkuluydu. Orta sahada top kapar, kanatları ve özellikle sağ kanadı çok iyi kullanır, rakibe çökerlerdi. Atiba yorgun, Josef sinirli, Ghezzal sanki kırgın... Nerede o eski Rosier. Beşiktaş'a kesinlikle bir şeyler olmuş. Böyle giderlerse sezon sonu büyük bir mutsuzluk, büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. İşte iyi teknik direktör yani Sergen Yalçın böylesine panik, böylesine sıkıntılı durumlarda ortaya çıkmalı. Yoksa işler iyi giderken, herkes yıldız. Herkes büyük teknik direktör. Beşiktaş bence son kredisini de kullandı. Artık toparlanmaları gerekli. Puan kaybından öte ortaya konan futbol ortaya konan ruhun eksikliği, pozisyon üretememe zafiyeti çok daha önemli. Bugün artık Galatasaray ve Fenerbahçe daha da umutlandı. Sadece Beşiktaş'ın puan kaybına değil, ortaya koydukları daha doğrusu ortaya koyamadıkları futbol yüzünden. Fırat Aydınus'u severim. Yılların emeği var. Hakemliğinin son döneminde ama şerefiyle, saygınlığı ile yoluna devam ediyor. Ve dün gece de problemsiz, alnı öpülesi bir maç yönetti.
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