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AHMET ÇAKAR
Halis Özkahya’yı beğenmedim

Halis Özkahya’yı beğenmedim

17.04.2021, Cumartesi
Beşiktaş resmen ateşle oynuyor. Geçen hafta Erzurumspor gibi zayıf bir rakibe karşı son 20 dakikada kazandılar. Ama dün gece 2-0 öne geçtikleri maçı kazanamadılar, berabere bitirdiler. Aslında ilk yarıya baktığımız vakit tüm kontrol Beşiktaş'taydı. Fazla pozisyon üretemeseler de Ankaragücü çıkamıyor, inanılmaz dominant bir Beşiktaş izliyorduk. İlk yarıyı son saniyede Kulusic'in kendi kalesine attığı golle Beşiktaş önde bitirdi. Ama ne olduysa ikinci yarı oldu. İkinci devrenin başında Kulusic, tekrar kendi kalesine attı.. 2-0'dan sonra sanki bir sihirli değnek Beşiktaş'a adeta 'dur' dedi. Bu dakikadan sonra sahada çabuk oynayan, çok çabuk çıkmaya çalışan bir Ankaragücü vardı ki Paintsil'in kişisel gayretiyle ilk penaltıyı kazandılar, son dakikada da Gökhan Töre'nin çok acemice müdahalesiyle ikinci penaltıyı kazanıp zorlu deplasmandan 1 puan almayı başardılar.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
Artık Beşiktaş için tehlike çanları çalmaya başladı. Bunlar zorlu yarışta son dönemece girilirken ön görülemeyen puan kayıpları. Ama tabii ki takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları şimdi daha da önemli hale geldi. Bakalım onlar ne yapacak...
Hakem Halis Özkahya'yı dün gece hiç beğenmedim. Her ne kadar Ankaragücü lehine verdiği iki penaltıda da kararları kesin doğru olsa da birçok dirsekle ve kolla surata yapılan müdahaleleri cezasız bıraktı. Beşiktaş'ın attığı ilk golde Vida'nın bir oyuncuya dirseği var. VAR'la beraber atladılar. Ve bence Beşiktaşlı N'Koudou, kayan Ankaragücülü rakibinin diz kapağına bilerek ve isteyerek basıyor. Bu da kırmızı kart olabilirdi.
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