AHMET ÇAKAR

Çizgiler hep mi F.Bahçe aleyhine çizilir?

Fenerbahçe ligin sonuncusu ve en çok gol yiyen takımı karşısında neredeyse çok az pozisyon üreterek mağlup oldu ve şampiyonluğu kaybetti... Bundan sonra kimse hikâye anlatmasın. "Kenetlendik!", "Erol Bulut'a güveniyoruz", "İnancımız tam"... Bunları tek kalemde geçeceksiniz. Eğer Gençlerbirliği'nin forvet oyuncuları biraz becerikli olsalar, Fenerbahçe 5'lik, 6'lık olurdu.

Fenerbahçe pozisyon üretmeyi bilmiyor, çabuk oynamayı bilmiyor ve defansında komedi hatalar yapıyor. İlk yarıda duran topla Novak'ın o alışılmış arka direk kafasıyla öne geçtiler. Ama devre biterken, G.Birliği ilk kez geldi, Serdar Aziz de kendi kalesine attı. İkinci yarı maç döner diyorduk ama G.Birliği'ne döndü. Sırf ikinci yarı G.Birliği'nin 4 tane yüzde yüzlük gol pozisyonu var. Buna karşılık ne yaptığı belli olmayan, sürekli forvet alıp, manasız değişiklikler yapan bir Fenerbahçe. Şimdi artık Fenerbahçe karışacak. Tabii ki taraftar haklı. Trilyonlarca para harca, golcün belli değil. Trilyonlarca para harca, sol açığın yok. Pelkas gibi önemli oyuncuyu sol tarafa mahkum ediyorsun. Trilyonlarca para harca, amatör takımın yapmayacağı hatalarla pozisyon ver. Pek tabii ki taraftarı yine kahrediyorsun. Acı olan şu; ligden kurtulması mucizeye bağlı G.Birliği karşısında şampiyonluğu bırakmak.

Şimdi iddia ediyorum, ofsayt VAR sisteminde bir illegalite var. G.Birliği'nin attığı golü ben çıplak golle ofsayt görüyorum ama çizgi 'ofsayt değil' diyor. Tıpkı F.Bahçe-Galatasaray ve G.Antep-F. Bahçe maçında olduğu gibi. Bu birkaç santimlik çizgiler hep mi Fenerbahçe aleyhine çizilir? Herkes bu çizgileri VAR hakemlerinin çizdiğini zannediyor ama bu çizgileri çizen adı ve ilişkileri belli olmayan bir operatör.

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