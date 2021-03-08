AHMET ÇAKAR

Penaltı kararı yüzde 100 doğru

Galatasaray, Ankaragücü maçından sonra yine önemli bir kayıp yaşadı ve yediği goller tamamen basit defans ve kaleci hatası. Yoksa bir puan alıp Sivas'a dönen Sivasspor çok iyi oynamadı ama çok iyi mücadele etti. Linnes'in yaptığı hata belki de kırılma noktası. Kısa pası Gradel değerlendirdi ve Sivasspor'u öne geçirdi. Ardından da Falcao kalite kokan bir gol attı. Topu alışı, dönüşü ve vuruşu tek kelimeyle muhteşem.

'Galatasaray maçı çevirebilir' diye düşünürken bu sefer Muslera'dan dönen topta iki Galatasaray stoperi ağır kalınca Boyd golü yaptı. İkinci yarı kazanılan penaltıdan sonra yani 2-2'den sonra Galatasaray inanılmaz bir baskı koydu. Hatta son 3-4 dakikada sarı-kırmızılılar, maçı çevirecek öyle pozisyonlar yakaladı ki bu sefer de sahneye Sivasspor kalecisi Ali Şaşal çıktı. Yapılan amatörce defans hataları ve kaçan goller belki de Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında dezavantajlı hale getirdi. Çünkü iki tane mütevazı takıma karşı 5 puanlık kayıp ligin bitimine az haftalar kala kabul edilebilir gibi değil.

Ankaragücü maçında hakem yanlışları vardı ama dün gece Ali Şansalan kötü maç yönetti diyemem. Hatalar yaptı, örneğin; karna çarpan topu el verip frikik kullandırdı. Bir-iki faulde de hata yaptı ama oyunun genelinde Sivas'ı ya da kendini ezdirdi diyemem.

Verilen penaltı yüzde yüz doğru bir karar. Oyun esnasında mesafe çok kısa olduğu için görülmeyebilir. VAR daveti doğruydu ve bu davet sonucu çalınan penaltı yüzde 100 doğruydu. Zira mesafe çok yakın olmasına rağmen Sivassporlu Uğur'un eli topa gidiyor. Yani kasıt var.

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