AHMET ÇAKAR

VAR hakemleri kış uykusunda

Cumartesi gecesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a Kadıköy'de kaybettiği derbi sonrası, "Bu maç şampiyonluğun habercisi" dedi. Ama bence dün geceki maç yani Beşiktaş'ın Konyaspor'u 70 dakika bir kişi eksik oynayıp yendiği karşılaşma daha çok şampiyonluğun habercisi gibi duruyor. Rakip ne kadar mütevazı olursa olsun Süper Lig'de 70 dakika bir kişi eksik oynayıp maçı kazanıyorsanız, siz çok iyi takımsınız demektir. Önce N'Sakala adlı sorumsuzdan bahsedelim… Amatör futbolcuların bile yapmayacağı bir hareketle kendini attırdı. 5-10 dakika içinde art arda iki sarı kart gördü ki hakem haklıydı. Oyundan atılınca tüm Beşiktaş için kâbus başladı. Maç boyu Beşiktaş aradı ve Sergen Yalçın öyle zamanda öyle iki adamı içeri soktu ki maçı da belki onlar aldı.

Görünen maçın berabere biteceğiydi ama son dakikalarda Atiba, Rosier'nin önüne müthiş bir top attı. Yavaş çekimde izliyoruz. Rosier kafayı kaldırıp 'Kime topu atabilirim?' diye düşünüyor. Boşta kimseyi göremiyor ve haklı olarak kaleye vurup golü yapıyor. Maç boyu bakıyoruz, tüm futbolcular özellikle fizik olarak kapasitelerinin üzerinde oynadılar. Welinton'ı beğendim. Ljajic yorulana kadar iyiydi. Pek tabii ki Aboubakar da fazla koşmak zorunda kaldı, o da yoruldu. Ama sonuçta kazanan Beşiktaş oldu. İddia ediyorum, eğer bu sene Beşiktaş şampiyon olacaksa dün geceki maç bir kırılma noktasıydı.

Hakem Özkahya kırmızı kartta kesin haklı. Beşiktaş'ın attığı gol öncesi mükemmel bir avantaj oynattı ki ardından gol geldi. Ama ikinci yarıda Welinton kafayı vururken ceza alanı içinde formasından açıkça çekildi, forma uzadı. Kesin bir VAR daveti gerekiyordu ama VAR hakemlerimiz kış uykusunda.

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