AHMET ÇAKAR

Plaj futbolunda bile kırmızı verilmez

Beşiktaş hakem sayesinde bir puan aldı. Yazıklar olsun ki Alper Ulusoy gibi bir hakemimiz var. 70. dakikada Veysel Sarı'ya verdiği faul artı sarı karttan gelen kırmızı kart inanın bana plaj futbolunda bile verilmez. Maalesef bu ikinci sarı karttan gelen kırmızı kart olduğu için de VAR'ın müdahale yetkisi yok.

Çok iyi kapanan, iyi mücadele eden Antalyaspor, ilk yarıda bir defa geldi, orada da golü buldu. Soldan Eren'in mükemmel ortası ve Gökdeniz'in kafasıyla Antalyaspor öne geçmeyi başardı. Devre arasında bu maçın dönmesinin çok zor olacağını düşündük. Çünkü Beşiktaş yorgun. Top onlarda ama üretemiyorlar. Dakikalar ilerledikçe de Antalyaspor daha da rahatladı ki sahneye Alper Ulusoy adlı sözde hakem çıktı.

O hakemde bir şey var. Maç oynanırken için için kuruyor ve birden abuk-subuk manasız bir karar veriyor. Veysel'i hatalı attı, hemen ardından da Vida ile beraberlik golü geldi. Aslında son 15 dakika Beşiktaş kazanırdı da. Oğuzhan'la, Mensah'la önemli pozisyonlar buldular. Ama dün geceye baktığımızda Beşiktaş'ın yorgunluğu ve performansına rağmen gelen 1 puan hiç de kötü değil. Kötü olan şu; o kırmızı karttan sonra Beşiktaş maçı kazanmış olsaydı bir hakemin bir galibi nasıl belirlediğini, belki de şampiyonluğa etki edecek bir 3 puanı nasıl hediye ettiğini konuşacaktık. Tekrar söylüyorum, dün geceki hakem hatası sadece Antalyaspor'u mağdur etmiyor, şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de mağdur ediyor. Maç boyu hakem tuhaf fauller verdi, bunlardan bahsetmesek de az kalsın hakem yüzünden maç 3 puan olarak Beşiktaş'a dönüyordu.

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