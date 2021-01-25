AHMET ÇAKAR

Türk hakemlerine güvenmiyorum

Galatasaray çamurdan altın değerinde üç puanı son anda çıkardı. Eşeği yürütsen menisküs olurdu. Tabii ki böyle sahalar pas yapan, kaliteli oyunculara sahip takımın aleyhine. Dün de öyle oldu. Galatasaray istediklerinin birçoğunu yapamadı. Bazı oyuncular var mı yok mu belli değil. Emre Akbaba, Belhanda inanılmaz kötü oynadılar. Arda yorulana kadar didindi durdu. İlk yarı futbol adına hiçbir şey yok.

İkinci yarıda ise Galatasaray'ın baskısı vardı ama dedik ya organizasyon için saha çok kötü. Fakat oyun böyle bitiyor diye düşünürken, sahaya üç çocuk çıktı. Kerem aldı, Donk'a verdi. Ki Donk son 5-10 dakika için forvete kaydırılmıştı. Donk topu iyi sakladı, Babel'e verdi, o da vurunca gol oldu. Ha bu golü bir Süper Lig kalecisi yer mi orası tartışılır. Gol öncesi yan hakemin önünde çok açık bir faul var, bu faul verilmedi, gitti gol oldu. Ama dedik ya Türk hakemlerine artık hiç güvenmiyorum. VAR'a gitse ya da VAR çağırsa Galatasaray'ın golü iptal edilecekti.



VAR'I ANLAMIYORUM, NİYE ÇAĞIRMADILAR



Beşiktaş yorgun olmasaydı dün Göztepe'yi darmadağın edebilirdi. Kazandılar ama zorlandılar. İlk yarı çok iyi top oynadılar. Modern futbolun her türlü geleneğini yerine getirdiler, iki golleri ofsayt diye sayılmadı. Devrenin son dakikalarında Göztepe ilk defa geldi ve Tripic ile öne geçti.

İkinci yarı Ljajic değişikliği golü getiriverdi. İkinci yarının hemen başında gelen beraberlik golünden sonra sanki Beşiktaş'a bir değnek değdi ve tamamen oyundan koptular. Temel nedeni, aşırı yorgunluk.

Göztepeli Ndiaye öyle bir gol kaçırdı ki daha doğrusu Ersin öyle bir mutlak golü kurtardı ki bu maçın kırılma anı. Art arda yapılan yorgunluk değişiklikleri ve sonradan oyuna giren Gökhan Töre'nin muhteşem ortası ve Aboubakar'ın kafası Beşiktaş'a 3 puanı getirdi.

Beşiktaş'ta 3 oyuncu var ki Türkiye'de hiç kimsede yok. Aboubakar bir numaralı santrfor. Atiba her şeyi yapan adam ve Vida sadece iyi bir stoper değil aynı zamanda lider. VAR hakemlerini anlayamıyorum. Ersin'in Halil'e yaptığı hareket penaltı değilse hangi hareket penaltı ve VAR niye çağırmadı? Yazık, çok yazık!

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