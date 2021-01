AHMET ÇAKAR

Kariyerinin en kötü yönetimi

Karlı hava, sert fauller, kötü bir hakem ama kazanan Beşiktaş oldu... Bu Beşiktaş; Trabzon'u, Başakşehir'i, Fenerbahçe'yi yenmişti, dün gece de listeye bir diğer ezeli rakibi Galatasaray'ı ekledi. Hem de hak ederek. Oyuna çok iyi başladılar. Fazla pozisyon üretmeseler de kontrol onlardaydı ama Galatasaray oyunu eşitledi. İlk yarıya bakıyoruz, kasti hareketler... Arda Turan olsun, Rosier olsun her an kırmızı geldi, gelecek diyorduk hiçbir şey gelmedi. İlk yarıda Marcao kaçırdı, daha doğrusu direk dibinden Atiba çıkardı, arkasından da Marcao'nun hatalı geri pasını yakalayan Larin, kaleci ile karşı karşıya mutlak golü kaçırdı. Aslında maç pekala berabere bitecekken, bir kırmızı kart yani Diagne'nin atılması, bütün oyunun kontrolünü ve baskıyı Beşiktaş lehine çeviriverdi. Oyunun son bölümünde Josef'in tecrübeli vuruşu, hem maçı bitirdi hem de üç puanı Beşiktaş'a getiriverdi. Bundan sonra 10 kişilik Galatasaray'ın yapacağı fazla bir şey yoktu. Bir kontratakta da Beşiktaş'ın en fedakâr futbolcusu Larin kaleye vurabilecekken N'Koudou'ya "Al da sen at" dedi. Hakem Cüneyt Çakır hayatının en kötü maçını yönetti. Adeta uyuşmuş gibi toplar çarpıyor, fauller yanlış, kararlar gecikmeli geliyor ama Diagne'ye gösterdiği kırmızı kart da haklı. Lakin ilk yarıda Arda ile Rosier'e mutlak göstermesi gereken kırmızı kartlar es geçildi.

Sonuç olarak dün geceki derbi için şunu söyleyebiliriz; hakemin skora katkısı yok ama Cüneyt Çakır'ın kariyerindeki en kötü maçlarından biriydi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın