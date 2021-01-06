AHMET ÇAKAR

Terim’in eseri

Galatasaray bu sene şampiyonluğa oynuyor. Ama 3 gün önce Antalya, dün gece de Konyaspor maçında 5 puan kaybetti. Üstelik bu takımlar Türkiye'nin mütevazı takımları. Bu kayıpların baş sorumlusu Fatih Terim'dir. Karagümrük maçında hiçbir yanlışı yokken hakeme abuksubuk konuş, sahadan atıl, sonra da kazanman gereken bu maçlarda cam fanusun içinde maçı izlemek zorunda kal. Üstelik 40 yıllık teknik direktör ve yaşı neredeyse 70'e gelmiş.

Dün gece bakıyoruz, Galatasaray futbol falan oynamadı. İlk yarı ve neredeyse gollere kadar ikinci yarının belli bir kısmı tam bir antrenman maçı. Alan yana veriyor, veren geri dönüyor, kimin ne yaptığı belli değil. Konya öne geçti, ardından Diagne iki stoper arasından fırladı ve beraberlik golünü attı. İkinci yarı tam bir gol sağanağı. Konya atıyor, Galatasaray atıyor. Tıpkı papaz kimde oyunu gibi.

Ama bu Galatasaray kenarda Terim olmadığı vakit, ateşlenemiyor. Haa Terim kenarda olsaydı bu maçları Galatasaray kazanır mıydı? Bu da kesin değil ama ne dün geceki futbol olurdu ne de Antalyaspor karşısında ortaya konan futbol. Böylesine kayıplar adama şampiyonluğu kaybettirir.

Sevgili Arda Kardeşler, ilk zamanlar iyiydin. Ama artık el bombası gibisin. Ne zaman nerede ne yapacağın belli değil. Allah aşkına Galatasaray lehine verdiğin penaltıya bak, penaltı mı, değil mi karar ver. Kötü niyetlisin demiyorum. Ama maalesef futbolu fazla bilmiyorsun. Başarılı olmanı çok istiyorum ama her geçen gün üstüne koyacağına geri gidiyorsun.

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