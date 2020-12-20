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AHMET ÇAKAR
Çakır yıldız gibi parladı

Çakır yıldız gibi parladı

20.12.2020, Pazar
Fenerbahçe; şaşırtmaya, taraftarını üzmeye, umutsuzluk yaratmaya devam ediyor. Dün gece yine kaybettiler. Söylenecek çok ama çok şey var. Gencecik bir kaleci... Yedikleri ilk golü çıkıp alabilirdi ama tecrübesiz. Alamadı, gol geldi. Erol Bulut, Karacabey maçında hangi akla hizmet Altay'ı oynatır. Haaa dün gece Altay oynasaydı Fenerbahçe yine kaybedebilirdi ama yanlışlar çok fazla. Niye Gökhan ve Caner'le başlamazsın. Bu iki kanat bekiyle ofansif anlamda mevcutlardan çok daha etkililer. İlk yarıya bakıyoruz tel tel dökülen, ne yaptığı belli olmayan bir Fenerbahçe... Üstelik Pelkas'la güzel bir gol bulduktan sonra Tisserand'ın acemi stoperlerin yapacağı cinsten penaltısıyla yenik duruma düştüler. Tisserand hangi akla hizmet o eli uzatır anlamak mümkün değil. İkinci yarı Fenerbahçe baskıyı kurdu ama sadece baskı. Şuursuz baskı. Şutlar zayıf, kanatlara inemiyorlar, dolayısıyla da fazla pozisyon bulamıyorlar. Nerede o eski Gustavo ve Ozan... Topu yerlerdi... Onlar da takıma uymuş. Nereden nereye. Bir ay önce bu takım; ruhuyla, kadro kalitesiyle şampiyonluğun en büyük adayıydı. Şimdi ise başta Erol Bulut olmak üzere herkes tartışılır hale geldi ve birçoğunun da koltuğu sallanıyor. Antep, Türkiye'nin en büyük stratejisyen hocası Sumudica önderliğinde şampiyon adaylarını tek tek yeniyor. Top rakipteyken 5'li savunmayı, kendindeyken de üçlüyü oyuncularına ezberletmiş.
Cüneyt Çakır efsane hakem... Hakem rezaletlerinin yaşandığı haftada bir yıldız gibi parladı. Aslında parlamaya ihtiyacı yok ya... Dün gece de kusursuz bir maç yönetti.
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